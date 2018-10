Verdeliss todavía no termina de encajar en ‘GH VIP 6’. Pese a que la youtuber cuenta con el apoyo de la audiencia, se siente un bicho extraño al lado de los animales televisivos con los que tiene que lidiar. Durante la emisión de ‘GH VIP: Límite 48 horas’, la madre de familia numerosa comentó la poca gracia que le hacía la actitud que estaban teniendo sus compañeros hacia la prueba semanal: “Me da mucha pena todo esto por la falta de seriedad con la que se está tomando la prueba y por la falta de compañerismo”, apuntó visiblemente dolida. “Creo que hay una falta de compañerismo por parte de todo el mundo”.

En ese momento y como suele ser habitual cada vez que abre la boca en las galas, Mónica Hoyos y Makoke pidieron la palabra para desacreditar a su compañera. “No puedes generalizar y decir que ha sido todo el mundo. Falta de compañerismo no ha habido ninguna”, aseguraba la ex de Matamoros. “Esa es tu opinión. Yo soy la primera que no ha hecho las cosas bien y me incluyo dentro de todo el mundo. Ya has tenido tu minuto”, replicaba Verdeliss.

Minutos más tarde, Jorge Javier anunció que la primera en salvarse de la expulsión era Verdeliss. La navarra agradeció el apoyo de la audiencia y aprovechó ese momento para lamentarse de que, cada vez que expresa su opinión en las galas y su discurso no gusta a Makoke y a Mónica, estas siempre saltan para rebatirla y quitarle la razón.

“Me parece muy curioso que en los posicionamientos en contra de quién quieres que se vaya de la casa Mónica y Makoke no se hayan puesto detrás mía. Cada vez que hago algún tipo de aportación delante de las cámaras, siempre saltan ellas para desacreditar lo que digo. Eso me deja perpleja. Os tomáis todo a la defensiva. Siempre sois vosotras dos las que metéis la puntilla”, les reprochó.

Aunque sus compañeras se justificaron diciendo que no tenían nada en contra de ella, pero que estaban en su derecho de rebatir sus argumentos, Verdeliss acabó hecha un mar de lágrimas en el confesionario. “No puedo lidiar con esto. No doy la talla”, confesaba. Tal fue su malestar, que acabó Jorge Javier teniendo que intervenir para hablar con ella. “No te atormentes porque lo que te está pasando es lo más normal del mundo”, le indicó.

“Lo siento, no me entiendo ni yo. No sé por qué estoy aquí llorando cuando debería estar muy agradecida”, reflexionaba la joven. “No me siento yo”. Y es que se sentía culpable de no estar feliz por el apoyo recibido por su familia y la audiencia, hundiéndose al pensar en la actitud de sus compañeros. “Me cuesta lidiar con mis propias emociones. Estoy en conflicto con ello. En los posicionamientos, nadie deseaba que yo me fuera y he pensado que estaba allí porque la gran mayoría me dio sus puntos. ¿Qué tipo de juego es este? Yo no valgo para falsedades o para superficialidades”.

Y es que Verdeliss no entiende que, con la buena relación que mantiene con Makoke y Mónica, siempre intenten dejarla por los suelos. “Siento que cada vez que hay una gala y estamos en directo van con una inquina y una actitud defensiva para desacreditarme”, confesaba. Jorge Javier consiguió darle la vuelta a la tortilla para que se viniera arriba y prometiera volver a ser la chica alegre y divertida que es.