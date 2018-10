Si algo nos gusta de 'Gran Hermano' es ver cómo se desarrolla la convivencia entre varias personas que, aparentemente, no tienen nada que ver. El encierro va dando lugar a acercamientos y broncas de lo más hostiles en un espacio de lo más reducido, y eso último es lo que ha dado lugar a las últimas peleas de campeonato en la Casa estos días, especialmente entre Mónica Hoyos y Miriam Saavedra (aunque su mal rollo viene de mucho antes). pues bien, estos días ha estado circulando por las redes sociales un vídeo en el que se puede ver a Mónica escupir, supuestamente, sobre una tostada durante los días de la prueba de 'Criados y Señores' (en la que ella hacía de criada)... y se ha liado una monumental, llegando a pedir la expulsión disciplinaria de Mónica y hasta el boicot al programa y sus anunciantes. Vamos, ¡que la cosa se puso MUY seria!

La mayor parte de los vídeos que circulaban (sacados del canal de YouTube que emite el reality 24 horas), por no decir todos, estaban sin sonido, por lo que no se podía saber realmente qué es lo que pasaba, pero eso sí: se veía a Mónica en la cocina y, de repente, acercar su cara a unos platos:

Mónica hoyos escupe en la tostada



Esto es lo más vergonzoso que he visto en televisión. NOMINACIÓN DISCIPLINARIA YA #GHVIP9O pic.twitter.com/LJgiS8VeUJ — 🌪️ (@Zaybrok) October 9, 2018

Durante el pasado martes, en la emisión de 'Límite 48 horas', Jorge Javier Vázquez animó a toda la audiencia a ver el vídeo completo (y con sonido), en el que parecía que Mónica Hoyos escupía... al final tan sólo estaba soplando en una zona de la cocina mientras limpiaba.

¿Problema resuelto? PARA NADA, y es que sabemos ¡por qué ha surgido toda la polémica! Poco antes de que supieran que tenían que llevar a cabo la prueba (una en la que los criados han tenido muy mala baba, e incluso amenazaron con una revolución por haber sido elegidos como tales), Mónica Hoyos y Miriam, para variar, discutían en el jardín, y la presentadora peruana amenzaba con el ya infame 'pollo' en la comida: "Pedid, pedid... que ya verás los escupitajos cómo van y os vais a comer...". ¡Para prueba, un vídeo!

Hola Paco, aquí Mónica avisando de los ESCUPITAJOS. Por si no lo tenéis y se lo pasáis a JJ 😉#AsiNoGH10O #GHVIP10O pic.twitter.com/RyubjObVdm — εℓ αвυ (@ElAbu__) October 10, 2018

Desde luego, imaginamos que Mónica se lo pensará dos veces, porque aunque no sepa la que se ha liado fuera, todavía se puede jugar una expulsión disciplinaria. Eso sí, el no haber escupido en la comida no le ha impedido, por ejemplo, tirarle una bayeta sucia a Miriam o vaciarle una bandeja llena de migas en el pelo...

Mónica lanza la balleta y esparce los restos de comida sobre Miriam. El juego de todos parece bastante claro: provocar a “la favorita” para que salga por la puerta de atrás, ya que saben que vosotros no vais a expulsarla. Lamentable y bochornoso #GHVIP8O pic.twitter.com/8RUkNn1I5T — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) October 8, 2018

Jorge Javier, sin embargo, ha pedido a la audiencia confianza, y ha asegurado que si se vive algo en la casa que no se ajusta a las normas, se tomarán las medidas pertinentes: "si quisiéramos esconder algo, lo último que haríamos sería poner estas imágenes. Las ponemos para que todos intentemos llegar a una misma conclusión. No ha habido escupitajo. Ha soplado sobre una servilleta. Nosotros escuchamos y leemos todo lo que nos mandáis. Estamos muy atentos al funcionamiento del programa. Y os pedimos sólo una cosa: confianza", dijo antes de añadir: "Estamos aquí para que disfrutéis con el programa. Si hubiéramos tenido cualquier resquicio de duda, también lo habríamos compartido con todos vosotros... pero esto es lo que hay. No puedo deciros otra cosa".