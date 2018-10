Decir que Techi es un tanto voluble a la hora de priorizar sus relaciones personales sería quedarnos cortos. La ex de Alberto Isla no deja de sorprender a la audiencia con sus confesiones y acciones dentro de la casa de ‘GH VIP’. Primero, dejó a su novio mirando a cámara para enrollarse con Tony Spina, para poco después olvidarse de lo mucho que quería a su gran amiga Chabelita y liarse a la primera de cambio con su flamante ex, Omar Montes, quien acababa de dejar en directo a la hija de Isabel Pantoja una vez esta fue expulsada del reality. Por si fuera poco, aunque asegura estar muy pillada por Omar, no deja de acordarse de su pobre ex para que le dé una nueva oportunidad…

A estas alturas de la película, parecía que no había nada que pudiera sorprendernos viniendo de Techi… ¡pero qué equivocados estábamos! En la pasada noche del miércoles, mientras las chicas aprovechaban para hablar de chicos en la cocina, Techi confesó que, antes de decantarse por Tony Spina, estuvo a punto de ‘tirarle la caña’ a Asraf Beno. Además, asegura que el Míster Universo le seguía el juego y estuvo tonteando con ella antes de centrarse en conquistar a Chabelita.

De hecho, Techi está convencida de que el modelo se liará con Isa Pantoja una vez abandone el reality, algo que no le hace ninguna gracia, ya que está segura de que Asraf solo busca la fama de la joven. "Aunque no lo creáis, me jode por Isa”, señala la enamoradiza concursante. Lo que dice tener claro es que, si Omar abandona la casa este jueves, le guardará fidelidad y no se liará con nadie más (tampoco es que le queden muchas opciones a no ser que vaya por Ángel Garó o El Koala…).

Esta conversación entre chicas se produjo poco después de que Omar se pusiera celoso de Asraf. Estando la pareja tranquilamente charlando, apareció el modelo y se puso a darle a Techi un masaje en los hombros, situación que provocó que el cantante pidiera a su compañero que apartara las manos de su chica. “No toques tanto”, le advirtió al Míster. Asraf, sin molestarse, pasó a darle el masaje a Omar. "Eso, a mí sí", reaccionó el cantante.

Poco después, Techi se fue a la cama con Omar y se mostró inquieta por lo que, de salir expulsado este jueves, pueda hacer su actual pareja fuera de la casa. "Yo aquí no voy a hacer nada. Te voy a respetar. Hemos hecho muchos planes juntos", le recordó ella. "Yo también te voy a respetar. Cuando salgas te voy a ir a buscar y estaré esperándote", aseguró el cantante. A su vez, acabaron pactando que cuando salgan del programa llevarán juntos a sus respectivos hijos a Eurodisney.