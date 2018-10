Omar Montes llegó al plató de ‘GH VIP 6’ dispuesto a hablar largo y tendido con Isa Pantoja. Sin embargo, antes de entrar en materia, Jorge Javier le explicó el motivo de por qué fue nominado de manera disciplinaria. Tras emitir las imágenes en las que aparece el cantante incitando a Asraf a que se metiera en la cama de Miriam, estando esta bajo los efectos del alcohol, Jorge Javier le ofreció al equipo de psicólogos del programa para que aprenda a relacionarse con las mujeres.

"Tienes a tu disposición a todo el equipo de psicólogos para que empieces a reflexionar sobre tu manera de comportarte y tu relación con las mujeres. Sería muy importante para ti que lo aceptaras. Quizá tú no lo puedas advertir por razones culturales o motivos de educación, pero hemos visto que tu relación con las mujeres no puede calificarse como sana”, le explicó el presentador.

Omar, que se justificó diciendo que era tan solo una broma, acabó pidiendo perdón a todas aquellas personas que pudieran haberse sentido ofendidas: "Viéndolo así de frente en la tele quizá no he estado correcto y adecuado con esas palabras. Antes de seguir quería perdón por esas palabras”.

Tras aclarar el asunto delicado, Omar e Isa Pantoja mantuvieron su esperada conversación. “Pensabas que ibas a engañar a la gente como me engañaste a mí, pero por suerte allí hay 24 horas y la gente se ha dado cuenta de cómo eres. No he sido yo quién te ha dado la vida mártir, has sido tú mismo que te has cargado un concurso que podrías haber hecho mucho mejor”, le recriminó Isa a Omar.

Además, la hija de Isabel Pantoja, pese a la confesión de Asraf, quien asegura que sí que se enrolló con ella bajo las sábanas, volvió a decir que no era cierto: “Sigo manteniendo que no es verdad. Yo ni me lie con él ni hicimos nada. También te digo, ojalá hubiera pasado algo más… Gracias al edredoning me he dado cuenta de que ni tú ni Techi me queríais tanto”.

El expulsado recordó que todo el mundo conocía el currículum amoroso de Chabelita, unas palabras que no hicieron ninguna gracia a Jorge Javier. “Esta señora podrá hacer la vida que le salga de las narices”, señaló Jorge. Ante la pregunta de Omar de si defendía la fidelidad, el presentador se mostró tajante: “Se os llena la boca de la palabra infidelidad y no le dais más importancia a otras cosas como a la lealtad y el respeto… ¡que no tenéis ni puta idea de lo que es! ¡Estoy harto de los talibanes de la moral!”.

Por su parte, Chabelita explicó que Omar podía liarse con quién quisiera, pero reconocía que estaba molesta porque lo hubiera hecho con Techi. Además, recordó que ella había tragado mucho en los meses que llevaban de relación, por lo que no entendía la drástica decisión de Omar de romper. “No me has dado ni el beneficio de la duda. Reconozco que no lo hice bien, pero deberías de haber confiado en mí… Si este mundo no te gusta, retírate y dedícate a tu música. Espero que tú no seas otro más de los mortajas como tú los llamas”.

Para terminar, Omar se enfrentó a las imágenes en las que Techi le pide una segunda oportunidad a su exnovio Alejandro. “Menuda joyita. Voy a pensar antes de hablar que si no me vais a poner verde”, dijo el cantante. “Esta chica a lo mejor estaba confundida, así que no quiero ponerme mal con ella… Tampoco es que esté enamorado. Le tengo mucho cariño. A Isa un poco menos”. A su vez, Mari Ángeles, la abuela de Omar, era tajante: “Mi nieto se ha equivocado con Techi”.