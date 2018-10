Omar Montes se levantó algo graciosete y decidió gastarles una broma a algunas de sus compañeras. Desde el teléfono de la recepción, se puso en contacto con la cocina y pidió a Asraf Beno que le pasara el teléfono a Mónica Hoyos. Haciéndose pasar por el Súper, le comunicó a la ex de Carlos Lozano que había alguien muy importante para ella en el confesionario. Como era de esperar, su reacción fue echarse a llorar, antes de que apareciera el cantante para decirle que todo se trataba de una broma. “Eres imbécil. Eres un director imbécil. ¡Ponte a trabajar!”, le recriminó Mónica sin darle mayor importancia.

Minutos más tarde, Omar repitió la misma broma con Miriam, no teniendo tan buena suerte con su reacción… “Queremos decirte que tenemos a alguien que se quiere comunicar contigo. Está tu madre en el confe”, le dijo a su compañera. Llorando sin consuelo, corrió hacia el confe, hasta que le dijeron que todo se trataba de una broma. “¡Pedazo de idiota! ¡Pedazo de rata sucia! No vuelvas a gastar una broma con mi madre. ¡Sinvergüenza, canalla!”, exclamaba la peruana rota de dolor.

Mientras Verdeliss y Aurah intentaban consolar a Miriam, quien aseguraba que no entendía que jugaran con un tema tan importante para ella como es su madre, a la que tiene en Perú, Omar se escudó delante del resto de sus compañeros diciendo que no entendía su reacción. Por su parte, Mónica apuntó que su rival tan solo estaba buscando, una vez más, hacerse la víctima. “Se lo deberías de haber hecho a otro. Esto le beneficia”, apuntó.

Pese a todo, Omar decidió acercarse a Miriam, no precisamente para pedirle disculpas, sino para rogarle que dejara de hacerse ‘la mártir’. “Me has molestado. Has jugado con mis sentimientos”, le recriminaba la ex de Carlos Lozano. Aunque el ambiente estaba más o menos calmado, apareció Techi y la paz acabó estallando por los aires. “Traidora, pedazo de renacuaja”, le espetaba Miriam a Techi.

Viendo la situación, Verdeliss acudió al confesionario para dar su opinión al respecto. “Omar sabía cómo iba a reaccionar ante un tema en el que ella es muy vulnerable. Muchas veces pienso que se la quiere poner al límite para luego desprestigiarla por cómo actúa”, reflexionó la youtuber. Sin embargo, Mónica opina que Verdeliss tan solo es una populista que se quiere subir al carro de Miriam.

Cuando el ambiente parecía estar ya calmado, Omar volvió a la carga y se plantó en la habitación de Miriam para volver a intentar torearla. “No me toques los ovarios de nuevo. Fuera de mi habitación putrefacto televisivo. Opérate esa muela podrida que el aliento te duele hasta aquí”, le recriminó la concursante mientras le tiraba del cuarto.