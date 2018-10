Aurah Ruiz y Suso no han dejado de dar rienda suelta a la pasión desde que iniciaran su romance nada más entrar en la casa de ‘GH VIP’. Y es que la pareja se ha convertido en una de las ‘carpetas’ más precoces de la historia del reality. Entre edredonings constantes y demás muestras de amor sin límites, la historia de amor entre la ex de Jesé Rodríguez y el que fuera concursante de ‘Supervivientes 2016’ se ha ido consolidando a pasos agigantados. Sin embargo, el aciago destino les ha ido a poner una piedra en el camino para que no puedan disfrutar de su amor tal y como desean… Bueno, seamos claros, no ha sido el destino sino la juguetona audiencia la que les ha obligado a separarse durante el desarrollo de la prueba semanal.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Y es que el público fue el encargado de organizar los grupos de cara a la mítica prueba semanal del hotel, colocando a Suso del lado de los empleados y a Aurah en el de los clientes. Obligados a mantener las formas y a mantener el contacto estrictamente necesario, la pareja ha sufrido mucho por su amor.

“Te voy a echar mucho de menos… Me va a costar hacer la prueba”, decía Aurah antes de meterse en el papel de clienta. “Me han separado de mi chica y eso a mí me duele mogollón porque en verdad sí que la quiero, ¿sabes? No es un te quiero de broma”, sentenciaba Suso en el confe. Durante estos días, una de las maneras que tenían de meterse algo de mano es que Aurah le pidiera a su chico que le diera un masaje, por lo que se ha hartado de hacer uso de la camilla…

Telecinco

En uno de estos encuentros, antes de comenzar el masaje, Suso le pidió que le diera un abrazo. Obediente, Aurah se lo dio y con el calentón decidió pasar de la camilla y arrastrar a su novio al baño. Allí comenzaron a hacer sus cositas como si nada, hasta que llegó Miriam a aguarles la fiesta y tocó la puerta para entrar al váter. Tras impedirle el paso, la pareja no dejaba de decirse lo mucho que se quieren. ¡Pero qué bonito es el amor!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pese a sus reticencias iniciales, Suso esta cada vez más dispuesto a consolidar la relación una vez salgan de la casa. “Voy a intentar mantenerla fuera. Había llegado a un momento en mi vida que me daba pereza estar con alguien. Antes de entrar, quedé con cinco chicas, tío. A mí Aurah, si me dice fuera que quiere seguir conmigo, yo sigo con ella”, le confesó a Asraf en un momento de intimidad.