Omar Montes se ha convertido en el tercer expulsado de ‘GH VIP 6’. Tras entrar en la casa gracias a su comentada ruptura de Isa Pantoja, el cantante no ha logrado conquistar a la audiencia. El tonteo de Chabelita con Asraf Beno acabaron con su paciencia, cortando con ella en directo el día de su expulsión y entrando él como concursante de pleno derecho. A pesar de ello, el público parece no haberle perdonado que a la primera de cambio se metiera bajo las sábanas con Techi, la que hasta ese momento era la amiguísima de la hija de Isabel Pantoja dentro del reality.

Un culebrón que no tiene visos de tener fin. Techi y Omar se habían prometido seguir juntos una vez recuperaran los dos su ‘libertad’, algo que presuponemos no va a suceder después de lo que pasó el día de la expulsión del cantante... Montes se enfrentó a las imágenes en las que Techi, llorando desolado en el ‘confe’, le pide una segunda oportunidad a su exnovio Alejandro, aquel que entró por teléfono para cortar con ella.

“Menuda joyita. Voy a pensar antes de hablar que si no me vais a poner verde”, dijo el expulsado. Tras unos minutos de reflexión, el joven señaló: “Independientemente de que vea que todas las joyitas me tocan a mí, voy a hablar. En ese momento, esta chica a lo mejor estaba confundida, así que no quiero ponerme mal con ella… Sí que es verdad que en algunos momentos me he podido sentir un poco utilizado”. Además, confesó no estar del todo enamorado, aunque le tenga mucho cariño.

Su abuela Mari Ángeles, presente en el plató, también intervino para darle un consejo: “Mi nieto se ha equivocado con Techi, pero ya se irá enterando de todo. Yo a esa chica no la conocía mucho, pero me he enterado de sus líos de familia. Se casó con Alberto Isla y duró 21 días”.

Antes de terminar la gala, el joven tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros de encierro. Cuando le tocó el turno a Techi, aprovechó para lanzarle un mensaje subliminal de lo más evidente. “Joder, hija. Espero que sigas ahí bien. Lo estás haciendo muy bien y que sepas que eres una ‘joyita’. Cuando salgas vendré a recibirte, que creo que va a ser pronto”, dijo. Ante la pregunta de Suso si lo de ‘joyita’ lo decía para mal o para bien, Montes contestó: “Todos sabéis cómo va la cosa, pero vamos, no te rayes”.