Todos dábamos por hecho que Suso bebía los vientos por su querida Aurah. Desde que iniciaran su romance nada más entrar en ‘GH VIP 6’, su relación no ha ido más que afianzándose a pasos agigantados. Tanto es así, que el ex de Sofía Suescun ya piensa en su vida en común fuera de los muros de la casa de Guadalix. Sin embargo, un hiriente comentario acerca de su chica ha hecho que muchos comiencen a dudar de las verdaderas intenciones del joven. ¿Le hemos visto las orejas al lobo o es que es tan natural que no es capaz de callarse lo que piensa?

Que suenen los violines (o en este caso, Rocío Dúrcal o Alejandro Fernández). La pasada noche del viernes, los ‘grandes hermanos’ disfrutaron de una fiesta mexicana. Entre ranchera y ranchera, Suso le confesó a su chica que le encantaría estar en ese momento con ella en México, disfrutando cóctel en mano de los placeres de una playa paradisíaca. De repente, él le daría una carta de amor al mismo tiempo que entrarían en escena una banda de mariachis. Fin del acto.

Pese a la cursilería de sus palabras, Aurah se vino a arriba y no dejaba de colmarlo de besos y abrazos. Sin embargo, la magia del momento se desvaneció de un plumazo cuando Suso, en una de sus conversaciones nocturnas y sin la presencia de su novia, dejó en evidencia su despoblada cabellera. "Aurah es medio calva. Aurah se quita las extensiones y nos cagamos. Es la que menos pelo tiene, aunque no lo parezca. Solo tiene cuatro pelos de loca", afirmó. Ahora, tan solo ardemos en deseos de conocer la reacción de la ex de Jesé Rodríguez cuando se enteré lo que su ‘galán de telenovela’ ha dicho sobre ella. ¿Le cantará eso de ‘Rata de dos patas’?

Esta sorprendente confesión de Suso se produce pocos días después de que protagonizara un ardiente momento de pasión en el baño con Aurah. Durante la prueba semanal, antes de que el concursante de ‘Supervivientes 2016’ le diera un masaje a la canaria, aprovecharon para meterse al váter y hacer sus cositas. El ambiente se fue caldeando hasta que llegó Miriam a aguarles la fiesta y tocó la puerta para entrar a hacer sus necesidades. Tras impedirle el paso, la pareja no dejaba de decirse lo mucho que se quieren.

“Voy a intentar mantenerla fuera. Había llegado a un momento en mi vida que me daba pereza estar con alguien. Antes de entrar, quedé con cinco chicas, tío. A mí Aurah, si me dice fuera que quiere seguir conmigo, yo sigo con ella”, le confesó Suso a Asraf en un momento de intimidad.