Aunque Isa Pantoja siempre lo haya negado, la sombra de la duda de si tuvo algo más que una bonita amistad con Asraf Beno dentro de la casa de ‘GH VIP 6’ le persigue. Que hubo tonteo con el Míster Universo es algo más que evidente, por lo que no se entiende que no pasara nada cuando se tiró un buen rato con él debajo del edredón… Sin embargo, tras su salida de la casa, ella ha desmentido por activa y por pasiva que pasara algo en su comentado ‘edredoning’ y que, por tanto, le fuera desleal a Omar Montes.

Pese a ello, en la última gala de ‘GH VIP’, cuando Asraf se encontraba en la sala de expulsión junto a Omar y a la espera de saber quién iba a salir del reality, el joven, ante un insistente Jorge Javier, acabó confesando que se dio dos besos con ella. Unas palabras que no sentaron nada bien al cantante, pese a que Chabelita negara que fueran ciertas.

El pasado sábado en ‘Sábado Deluxe’, Anuar, el hermano de Asraf, pidió la palabra para contar lo que él sabía sobre este asunto. “No quiero que mi hermano quede como el más tonto de todos. Ha mentido en una cosa y ha dicho la verdad en otra. No han llegado a liarse, pero sí que se dieron dos besos porque eso me lo ha confirmado Isa”, sentenció visiblemente molesto.

El joven explicó que la confesión se produjo el pasado jueves después de la gala en la discoteca ‘La Posada’. “Yo le pregunté que qué había pasado porque mi hermano no es de mentir. Me dijo que estuvieron cara a cara y que se dieron unos besos, pero que no se liaron como tal”, indicó. En ese momento, Aramís Fuster intervino para decir que Isa Pantoja le había dicho que habían tenido mucho más que besos. “Ahora va a resultar que se casaron debajo del edredón”, ironizó Anuar.

“Te voy a decir una cosa con todo el respeto que te mereces. Me creo que Isa te haya contado eso lo mismo que me creo que hayas estado con Obama”, señaló Aneth, la defensora que tuvo Chabelita cuando estuvo encerrada en la casa. “Tampoco me creo la confesión de Isa a este chico”.