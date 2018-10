Techi ha hecho (de nuevo) examen de conciencia. “Soy consciente de que me tengo que disculpar con Isa, aunque se dé la vuelta, lo haré… Fuera pueden pensar que he intentado joderla, pero yo no soy así”, le dijo a Miriam sobre las cuentas pendientes que tiene con la hija de Isabel Pantoja. Además, en su eterno mar de dudas, ahora asegura que quiere seguir con el cantante una vez salga de la casa: “Ahora mismo tengo en mente a Omar. Con Alejandro tengo ganas de tener una conversación. A lo mejor salgo y Omar ha vuelto con Isa. Para que me dijera joyita le tienen que haber puesto el vídeo del baño”.

Y como en ‘GH VIP’ los deseos son órdenes, Techi pudo tener su tan ansiada conversación con Alejandro, el novio que tenía antes de entrar en la casa y que hace un par de semanas entró en directo para cortar con ella tras sus escarceos amorosos con Tony Spina y Omar Montes. Sin embargo, ya se sabe que hay que tener muchas veces cuidado con aquello que se desea…

En el debate de ‘GH VIP’, el joven entró vía telefónica para volver a hablar con ella y aclararle todas las dudas. En un primer momento, la joven fue llamada a la sala del ‘más allá’ y le mostraron que, pese a que habían pactado con Alejandro que entraría en directo, cuando intentaban contactar con él saltaba el buzón de voz. “Él tenía una petición que hacerte, pero parece que ha cambiado de opinión. Más no podemos hacer”, le explicó el Súper.

Cuando Techi se dio cuenta de que no era una broma, volvió a la casa destrozada, llorando sin consuelo y refugiándose en el consuelo de Aurah. “Me he quedado con las ganas de saber de qué quería hablar”, afirmaba entre sollozos. Minutos más tarde, volvieron a llamar a Techi a la sala porque habían conseguido contactar con su ex. “He tenido un problemilla antes con el teléfono”, se justificó Alejandro.

“Quería hablar contigo porque he visto que querías pedirme perdón. Yo no tengo nada en contra tuya. No te guardo rencor y acepto tu perdón, pero a nivel de relación yo no puedo volver con una persona que me haya hecho eso”, añadió. Techi le cortó para señalarle que tenía un gran sentimiento de culpabilidad y que le encantaría tener una conversación privada con él una vez salga de la casa.

“Personalmente, yo no te guardo ningún tipo de rencor y te lo digo de corazón, pero creo que no tenemos mucho más de qué hablar. Acepto tu perdón. Tú has hecho tu vida dentro de la casa y yo la he hecho fuera”, le explicó. Antes de terminar, Techi expresó públicamente que le encantaría que al menos pudieran ser amigos y que reconocía que él se había portado muy bien con ella. “Cuídate mucho y disfruta”, dijo Alejandro a modo de despedida.