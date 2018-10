Carlos Lozano no puede poner la mano en el fuego por Suso, pero confirma que Mónica Hoyos tiene muy mal despertar. No sabemos si será porque ambos se levanten con el pie izquierdo o por qué, pero lo cierto es que el ex de Sofía Suescun y la ex de Carlos Lozano han protagonizado una de las broncas más sonadas de esta edición de ‘GH VIP 6’. De buena mañana, Suso entraba en la cocina y se quejaba al ver que alguien había metido el pan en el frigorífico. “¿Quién puede ser el iluminado que ha metido el pan en la nevera?”, se preguntaba el joven. Mónica, que escuchó su comentario, le recordó que eso era lo de menos y que lo suyo es que se pusiera a trabajar.

Telecinco

Unas palabras que no sentaron nada bien a Suso, quien comenzó a increpar a su compañera. “El pan de la nevera que más te da”, le dijo Mónica. “Me da lo que me sale de los huevos. No lo que tú me digas”, contestó de muy malas maneras Suso. Alucinada con su contestación, la presentadora decidió seguir con lo suyo, pero parece que Suso tenía ganas de bronca: “Empiezas mal conmigo. Matar moscas no es trabajar. Vete a provocar a otro”.

Con el ambiente caldeado, Mónica tan solo pedía que la dejara en paz y no la tomara con ella. “No te estoy haciendo nada. Eres tú el que me ha mandado a la mierda. No me faltes el respeto. No voy a hablar contigo”, le recordó. “No vayas por ahí. No te estoy faltando el respeto. Qué pasa, ¿también eres sorda? Cómo voy a hablar contigo, si no sabes”, replicó el que fuera concursante de ‘Supervivientes 2016’. “Si estás cruzada, no la pagues conmigo”.

Telecinco

Mónica, cansada de la situación, le dijo que no entendía por qué le estaba hablando así: “No hace falta que me faltes el respeto de esta manera”. Suso, con más ganas de bulla que nunca, no entendía que la peruana se quejara por su comportamiento, así que poco después volvió a la carga con nuevos improperios: “Eres insoportable, eres infumable, incomible, imbebible. ¡Vete al carajo, hija! ¡Deja de tocar las pelotas!”.

Poco después, Suso justificaba su actitud diciendo que se había levantado cruzado. “Tienes unos prontos muy de niñato”, le espetó Mónica en su cara. En el plató del debate de ‘GH VIP’, Laura Matamoros expresó sus sospechas de que todo esto era una artimaña de Suso para poder darle los tres puntos a Mónica en las próximas nominaciones, ya que él ve que su compañera no es muy querida entre el público.