Techi y Miriam Saavedra no es que sean precisamente las mejores amigas dentro de la casa de ‘GH VIP 6’. La ex de Alberto Isla siempre se ha mostrado contraria a la peruana, quien parece tener un don especial para sacarla de quicio a la primera de cambio. Tras protagonizar su última bronca por culpa de un huevo, la ex de Carlos Lozano se ha acercado en son de paz a hablar con su compañera, limando asperezas y llevando a cabo su particular ‘hora del té’ (pero sin infusiones de por medio). Techi aprovechó para desahogarse y contarle todo aquello que le atormenta, le inquieta y le perturba.

Telecinco

“Yo no soy infiel a los chicos. Yo me he sentido aquí como que no era yo en ese sentido… No lo he hecho con la intención de hacerle daño a nadie, y menos a Isa, que es una buena persona. Fuera pueden pensar que he intentado joderla, pero yo no soy así. Soy consciente de que me tengo que disculpar con ella, aunque se dé la vuelta, lo tengo que hacer”, reflexionó en su particular examen de conciencia. Además, en su eterno mar de dudas, en ese momento aseguraba que quiere seguir con Omar Montes una vez salga de la casa: “Ahora mismo tengo en mente a Omar. Con Alejandro tengo ganas de tener una conversación. Lloro por la falta de lealtad que he tenido con él. A lo mejor salgo y Omar ha vuelto con Isa. Para que me dijera joyita le tienen que haber puesto el vídeo del baño”.

En medio de las confesiones, Miriam aprovechó para estrechar lazos con su ‘enemiga’. “Que sepas que no te tengo ni cólera ni nada parecido. De hecho, si tuviera algún problema, no estaría aquí contigo”, dijo la peruana antes de aclarar el tema del dichoso huevo y el momento espejo. “Te agradezco que te hayas acercado a preguntarme qué tal estoy”, señalaba Techi.

Telecinco

Sin embargo, la paz entre las dos duró más bien poco. A las pocas horas, durante el transcurso de la prueba semanal, Techi se mosqueó al ver que Miriam había incumplido las normas y se había llevado de la recepción la campanita para tenerla a manos mientras tomaba el sol. Calentita como estaba, cuando pasó al lado de la peruana y esta le preguntó con cierta sorna si se podía llevar el objeto, la ex de Kiko Rivera acabó estallando. “¡No me provoques!”, le dijo a voz en grito.

“¿Qué te pasa, histérica? Uy, la mujer… Dios mío, se transformó en Chucky”, replicó Miriam. Con tan mala fortuna que Techi, en vez de escuchar Chucky, escuchó otra palabrita. “Choni lo serás tú. ¿Sabes lo que significa esa palabra? No provoques, que se te da muy mal. Ya que provocas hazlo bien. ¡Eres un cero a la izquierda! ¿Te has visto, mindundi?”, le espetaba visiblemente alterada.

Telecinco

Ante el asombro del resto de los compañeros, que no sabían lo que había pasado, Techi siguió con su perorata: “Anda, ¡cómprate amigos que estás muy sola!... ¡Eres la más bonita de la feria del ganado! ¡Payasa!”. “Luego llegará el directo y comenzará a decir que somos nosotros los que la provocamos a ella”, se lamentaba la joven.