Nadie como Sofía Suescun para conocer bien de cerca a Suso Álvarez. A su paso por ‘Gran Hermano 16’, la navarra se enamoró perdidamente del joven, iniciando un romance marcado por el sempiterno ni contigo ni sin ti. Aunque a su salida de la casa se dieron una oportunidad en eso del amor, participación en ‘MYHYV’ incluida, la cosa no acabó de cuajar, hecho que no ha evitado para que siguieran manteniendo una relación de cordialidad y compadreo que para sí muchos ex quisieran. Sin embargo, la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ no está dispuesta a aplaudirle todo lo que haga y ha acusado a su ex de mantener una relación interesada con Aurah Ruiz en ‘GH VIP 6’.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

En el corrillo que ‘Viva la vida’ lleva a cabo para abordar la última hora de ‘GH VIP’, mientras hablaban de la tórrida escena que Aurah y Suso protagonizaron en el baño, la joven se ha mojado y ha asegurado que su romance con Aurah no es más que una táctica que tiene él para que no le echen (¿hablará Sofía desde la experiencia?). Toñi Moreno no entendía cómo después de semejante muestra de amor en el escusado, Suso fuera capaz de criticar duramente a su chica.

“Yo tengo mi teoría. Yo lo conozco mucho y en ‘GH 16’, de donde él salió como todo el mundo sabe, se enrolló con dos chicas. Él piensa que lo que le hizo salir a la calle es dejar a esa chica y tratarla mal, decirle lo que pensaba en ese momento”, dijo refiriéndose a ella misma. “Con Aurah se está reteniendo y siguiendo esa historia de amor pese a que haya momentos en los que no siente lo que hace”.

Telecinco

“Él piensa que, si deja la relación, el público lo va a echar y eso no es así. A Suso lo queremos si es sincero y se muestra tal cual”, continuó diciendo. Acto seguido, la presentadora le preguntó si cree en la relación, a lo que contestó: “Me la creo por momentos, pero no siempre, porque yo conozco a Suso y sé que se aburre. No está enamorado”.