Si este mismo martes os contábamos que Aurah Ruiz y Suso Álvarez habían roto, ahora sabemos bien por qué podría haber sido tras ver las imágenes que lo hicieron saltar todo por los aires, y es que Mónica Hoyos no tuvo miramientos en "colarse" en la ducha de Suso cuando éste le pidió champú. Hasta ahí podría parecer todo normal, pero parece que a Aurah no le pareció tan bien que Mónica entrase, saliese y volviese a entrar -mientras miraba a su churri desnudo, claro- a la vez que el de Ripollet le decía a la peruana "te quiero" y añadía "¿tú me quieres?". "Claro", respondía ella entre risas.

La cara de Aurah mientras miraba la escena a unos metros era un poema, como se puede deducir, y es que ella llevaba tiempo con la mosca detrás de la oreja sobre un supuesto tonteo de Suso con Mónica (y eso que estos días están a la que saltan), aunque ambos lo negaban todo. Vale que no han hecho nada y todo se lo toman a cachondeo... ¿pero será como en el dicho: "entre broma y broma, la verdad asoma"? Hmmmm...

Aurah, tras ver el percal, hacía mutis y se iba a desahogarse con Makoke y Techi: "Estoy flipando. Desnudo en la ducha, y ella con la puerta abierta. Yo estaba fuera del baño y veía a Suso entero desnudo... y encima le dice '¿pero me quieres?' Yo sé lo que he visto".

Makoke corrió a avisar a Suso de que tuviera cuidado, porque Aurah estaba muy cabreada: "Yo veo a mi novio y entra una a darle lo que sea y está desnudo... y yo también me reboto, qué quieres que te diga". "Ya, pero ¿y qué he hecho yo?", respondía Suso inocentemente, mientras Mónica, en otra estancia de la Casa, estaba ajena a todo... hasta que se lo contaron y tuvo que arreglar las cosas con Aurah.

La peruana se lo había tomado todo a cachondeo, pero a la canaria no le hacía ni pizca de gracia: "Es que lo que yo veo es una escena en la que tú entras a la ducha y Suso en pelotas, cuando yo llevo un mes aguantando celos de Toni...". "Si a mí me da igual, Aurah... eso háblalo con él...", le decía la ex de Carlos Lozano. "Si no es por ti, es por él, porque llevo un mes aguantando porque estaba celoso de Toni, y yo a él ni le abrazo, ni le digo nada... casi ni estoy... y hasta me tuvo que reconocer que se había puesto celoso por nada. Y ahora esto", apostillaba Aurah.

Al final Suso intentó arreglarlo todo con Aurah, pero ella se mantuvo en sus trece: "No quiero hablar contigo ahora. Yo no soy celosa, pero tampoco soy gilipollas...", sentenció. Al final ninguno de los dos consiguió llegar a un punto en común, y terminarían cortando horas después... ¿Creéis que lo arreglarán?