Tanto Techi como Asraf han acabado afirmando que Chabelita se lio debajo del edredón con el Míster Universo. Pese a que un primer momento por todas las partes se apuntó a que no había pasado nada, con la expulsión de la hija de Isabel Pantoja y la llegada a la casa de Omar Montes comenzaron a surgir nuevas versiones… Por un lado, Asraf confesó que se habían dado dos besos. Por otro lado, la ex de Alberto Isla aseguró que la que fuera su amiga le había confesado que se habían enrollado. Una conversación que Chabelita siempre ha negado que tuviera lugar, defendiendo en todo momento que jamás le fue infiel a Omar.

Por fin, tras tantas semanas de incertidumbre, el equipo de ‘GH VIP’ ha hecho un trabajo concienzudo de investigación y han encontrado el momento en el que se produjo la comentada conversación entre Techi e Isa. “Una de las dos no está contando la verdad”, anunciaba Jorge Javier nada más empezar la gala de ‘GH VIP: Límite 48 horas’.

Tras negar Isa Pantoja el rumor de que ha pasado la noche con su ex, el presentador le preguntó al cantante quién pensaba que mentía en toda esta historia. “Quiero creer que miente Techi. Si miente Techi, a Isa le como el corazón”, afirmó. “No voy a consentir que a ti te dejen de infiel”, añadió. ¿Volvería entonces con Chabelita? “Podríamos hablar y llevarnos bien, pero volver va a ser una cosa complicada llegados a este punto”.

“Yo me mantengo en lo que dije, no pasó nada. No tengo miedo a nada”, replicó Chabelita antes de recordarle a su ex que no hacía falta que la defendiera de nada y que era injusto que arremetiera contra Asraf. Y es que el último concursante expulsado no dejaba de ponerse muy nervioso cada vez que pensaba en el tema y pronosticaba que le iba a dar la vida mártir al modelo una vez saliera de la casa: “Asraf ya no va a ser mi hermano. Creo que con él se van a poner las cosas muy mal y con Isa, muy bien… Va a haber problemas”.

Mila Ximénez no entendía muy bien su reacción y expresó abiertamente su teoría: Omar y Asraf se conocían de antes de entrar en la casa y tenían todo pactado desde el principio, desde el acercamiento a Chabelita hasta la ruptura en directo, pasando por su enfado por la ‘traición’. “Yo no he hablado con él en mi vida. ¡Te lo juro por mi hijo!”, se defendió Omar a voz en grito. “Con Asraf voy a tener una conversación muy fea y muy fuerte”.

Como se presuponía, el vídeo dejaba con el culo al aire a Techi. Ante las insistentes preguntas de la ex de Kiko Rivera de si había pasado algo, Chabelita respondía que no, que tan solo se miraron fijamente y estuvieron hablando: "Asraf estaba pegado a mí muy cerca pero no pasó nada. Y no se estaba moviendo ni nada". "Yo sabía perfectamente que no había pasado nada entre vosotros", se escucha decir a Techi, quien después ha llegado a insinuar que hubo algún que otro trabajo manual bajo el ‘mantoning’…

Al ver las imágenes, Omar se puso histérico al pensar que se había creído la versión de Techi y su ‘hermano’. “¡Asraf es lo más falso de España!”, exclamaba. “Él hizo gesto como para hacer creer que se estaban enrollando… He sido una presa fácil para Techi”, se lamentó, llegando incluso a abrazar a su ex.

Por su parte, Chabelita, con su ‘honra’ recuperada, explicó que sí que se dieron besitos, pero nunca en la boca y de ahí puede venir la confusión del modelo. Pese a que los colaboradores le advertían que tuviera cuidado, Isa Pantoja piensa seguir confiando en su amigo. “Asraf te la va a pegar más que ninguno”, le advirtió Mila. “Debo tener una conversación con él y aclarar mis dudas. Voy a darle un voto de confianza”, le indicó.