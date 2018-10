La prueba semanal del hotel fue un auténtico desastre. Ninguno de los concursantes parecía tomarse especialmente en serio eso de mantener las formas y hacer de ‘GH VIP 6’ un apacible establecimiento para huéspedes. Tras la reprimenda del Súper, que les leyó la cartilla por su actitud, los ‘grandes hermanos’ se enteraron de que no habían superado la prueba, lo que se traduce en que tendrán que pasar la semana con un euro diario por persona. ¡A ver si así espabilan! Sin embargo, la organización del reality decidió que no pagaran justos por pecadores, por lo que les preguntaron a los clientes cuál de los miembros del servicio se merecía una recompensa por el trabajo realizado.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Makoke ganó por goleada como la mejor empleada y descubrió que el premio era una cena de la que podía elegir el menú. Además, le dieron el privilegio de elegir a alguien para compartir la velada y se decantó por Mónica Hoyos. Durante el banquete, los dos rostros televisivos brindaron para llegar a la final y que les salga un novio pronto. “Porque tengamos pronto un novio muy guapo y que nos quiera mucho”, señalaba la peruana. “A mí eso me da igual, que tengamos alegría para el cuerpo”, replicaba la ex de Kiko Matamoros.

Precisamente, Mónica le preguntó a Makoke cuál es su futuro más inmediato, saliendo a colación el nombre del colaborador de ‘Sálvame’. “Quiero disfrutar de la vida. Kiko tiene una deuda muy importante y aunque la casa es mía, quiero también zanjar su deuda”, confesaba la exazafata. “Tenemos buena relación, pero ya no quiero contar con él para nada. Llevo 20 años contando con él para todo”, añadía.

Aunque Hoyos está convencida de que la expareja se dará una nueva oportunidad, Makoke se muestra tajante. “No, no, te digo yo que no. Lo quiero muchísimo, ha sido el amor de mi vida, pero no. Volver en estas circunstancias supondría hacerlo con mucha toxicidad. Él tiene 61 años y yo 48. Sé que lo que me espera a su lado van a ser reproches por ambas partes, malos rollos. Yo así estoy muy feliz”, aseguró. “El otro día me di cuenta de que ya hace más de dos meses que no le veo. La última vez que lo vi fue el 7 de agosto. Pensaba que era imprescindible en mi vida, pero no lo es… Quiero disfrutar de la vida sola”.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Makoke también aprovechó para que su compañera hablara de su relación con Carlos Lozano, asegurando que la presentadora todavía no ha superado la ruptura. Aunque Mónica lo negaba tajantemente, la ex de Kiko no daba su brazo a torcer: “No es que estés enamorada, pero tienes algo dentro que no te deja superarlo, tía. Así no vas a ser feliz nunca. Tú no puedes darle el privilegio a alguien de que te fastidie tu vida”.

Por su parte, Hoyos defendía que su ex sí que le había decepcionado como padre y amigo. “Mi vida no ha sido mala en ese aspecto hasta hace poco. Y desde luego el otro día Carlos ya terminó de decepcionarme del todo… Yo he sido apaleada”, señaló antes de explicar que lo que a ella le gustaría es formar una familia junto al mar con un ‘guapo príncipe’.