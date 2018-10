La última gala de ‘GH VIP 6’ comenzó calentita. Omar Montes dejó caer que Anuar, el hermano pequeño de Asraf Beno, había pasado la noche junto a Chabelita, algo que la hija de Isabel Pantoja se encargó de desmentir, asegurando que el joven tan solo se había quedado a dormir en casa de una amiga suya, no sin antes dejarle las cosas bien claritas: “Primero, Anuar se puede quedar en casa de mi amiga. Segundo, qué tiene que ver que se quede en casa de una amiga para que yo hable con Asraf. Tercero, soy soltera y puedo hacer lo que me dé la gana”.



Ante la más que posible expulsión de Techi, Omar aseguraba tener el corazón dividido entre Isa Pantoja y ella, volviendo a señalar que no volvería con Chabelita por sus principios. “Esto es muy repetitivo. Siempre das a entender a la gente que estoy esperando a que te decidas”, replicó la joven.

Después de esto emitieron un vídeo en el que Techi volvía a justificar su traición a Chabelita recordando que en 15 días no se construye una amistad. Además, dejaba abierta la puerta a la posibilidad de mantener una relación con el cantante fuera de la casa: “Yo creo que no me está esperando… No me importaría acabar con él porque a mí me gusta”.

Con casi el 75% de los votos, la audiencia decidió que Techi abandonara la casa. Al llegar al plató, lo primero que hizo fue pedir disculpas a Chabelita. “Lo llevo diciendo desde que pasó. Aunque no lo aceptes, te quería pedirte perdón”, dijo mirando a la cara a la hija de Isabel Pantoja. “No soy rencorosa y lo sabes. Te brindé mi amistad después de todo lo que había pasado. No voy a hacer leña del árbol caído. Ojalá en mi vida no tenga más amigas como tú y tú tengas más amigas como yo… Acepto tu perdón. El daño ya está hecho. Tanto de tu parte como de Omar”, expuso Isa.

Aunque Techi entendía su postura, volvió a recordar que no eran amigas, antes de que hiciera mención a Kiko Rivera. “Por respeto, si tuvieras un poco de dignidad, no hablarías de mi hermano”, la interrumpió Chabelita. “Que yo sepa, no he matado a nadie. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Vale, se me ha ido un poco la olla, pero así soy yo”, replicaba la expulsada.

Jorge Javier le informó de que tendría que enfrentarse a duras críticas por su paso por el concurso. “A mí no me gustó lo que has hecho. Estéticamente, es muy feo, pero escucho a los que te critican y me pongo de tu lado. Los descalificativos son muy feos”, afirmó antes de dejarle claro que “peor no se podía hacer”.

Omar intervino para decir que iba en son de paz y explicar que para él la ex de Alberto Isla es una gran amiga. “Como novio no lo quiero, aunque he estado muy a gusto el tiempo que he estado allí con él”, añadió Techi, quien parecía tener la misma opinión que el cantante. Después llegó el plato gordo, que la expulsada explicara por qué decía que Isa Pantoja le había confesado que se había liado con Asraf. La joven mantuvo su versión y dijo que lo suyo es que el modelo lo explicara todo cuando saliera expulsado: “Asraf me ha dicho que él lo explicará. Me ha dicho que le diga a Isa que la echa de menos. A mí Isa me dijo que se besaron. No me voy a mojar más”.

Además, dejó caer que Isa le había dicho por gestos y debajo de la manta que había habido más que besos. “Estás dando a entender que me hizo cosas. Yo te lo expliqué y no sé hasta qué punto lo malinterpretaste. Quiero que él me diga a la cara lo que me ha hecho”, dijo la acusada. “¿La gente va a creer antes a ella que a mí?”, se preguntó. “Igual que yo apechugo con lo que yo he hecho, apechuga tú con lo que has hecho… Se ha enrollado con él, igual que yo me he liado con Omar”, sentenció Techi.

Para terminar, Omar quiso matizar sus palabras del otro día en el debate cuando dijo que se arrepentía de haberse acostado con Techi. “No me arrepiento de haberme liado con ella, sino de haber hecho cosas de las que mi abuela se pueda haber sentido avergonzada de mí”.