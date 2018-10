El culebrón entre Suso y Aurah Ruiz progresa adecuadamente. Después de que el pasado fin de semana decidieran separar sus caminos debido a los continuos celos del joven (le montó un pollo a Aurah por haber dicho que Asraf tiene una mirada “penetrante” …), están en ese punto intermedio de ni contigo ni sin ti. Y es que Suso, aunque no tiene ganas de volver a tirarse a la piscina, asegura que está deprimido y apático porque sigue “enamorado hasta las trancas”. “Si empieza a hablar con uno o con otro me pongo celoso”, asegura el que fuera concursante de ‘Supervivientes 2016’.

Por su parte, Aurah asegura estar destrozada porque ha sido un varapalo para ella el desengaño amoroso. “Merezco enamorarme de nuevo”, dijo en el confesionario antes de arrancar a llorar. “Gran Hermano me ha abierto ese sentimiento que creía que había muerto”. En los días posteriores a la ruptura, Asraf ha intentado interceder para que hablaran las cosas, pero se encontraba siempre con la negativa de Suso. “Todo a su tiempo”, apuntaba. “Cuando pase el tiempo, no voy a dirigirle ni la palabra”, señalaba Aurah.

Sin embargo, parece que ya ha llegado el momento de hablar (y de volver a meterse bajo las sábanas). “Estoy enganchado a ti. Estoy enamorado”, le dijo antes de invitarla a meterse debajo de su edredón. Pese a que Aurah aceptó de buen grado, afirmó estar un tanto confundida por las continuas dudas de él. “Ahora me vuelvo a entregar a ti y a lo mejor dentro de una semana me vuelves a pegar una patada en el culo”, le dijo a su chico. “Siento que te quiero y que quiero estar contigo. Pero no quiero que vuelva a pasar lo mismo”, explicaba Suso, quien asegura que quiere estar con ella, aunque a lo mejor no puedo. A su vez, le pedía perdón por sus celos.

En el plató, la madre de Suso, Merche, aseguró que nunca había visto a su hijo enamorado. “Entiendo que no sepa manejar sus sentimientos después de que nunca se hubiera enamorado”, afirmaba a modo de justificación. De hecho, cree que cuando salgan de la casa estarán juntos. “Los dos son personas con mucho carácter y se faltan el respeto mutuamente”.

Durante la gala, llamaron a Aurah al confesionario para informarle que su hijo, que sufre una extraña enfermedad crónica, se encuentra bien. Después de poner un vídeo en el que Aurah habla de que su estancia en la casa le está permitiendo descansar, tras meses dedicada en cuerpo y alma al pequeño, Aurah reflexionó sobre lo dicho: “La situación es insoportable. Estar aquí me brinda un descanso psicológico. Todo esto lo estoy haciendo por él”.

Aunque no quiso poner nombre a la enfermedad, reconoció que está siendo especialmente duro: “Tengo que estar 24 horas con él. Aunque esté dormido, tengo que estar vigilándolo para evitar que tenga un coma hipoglucémico”. Emocionada, la canaria afirmaba echarle mucho de menos. Antes de despedirla, Jorge Javier le preguntó cómo se sentía de cara a la declaración que tenía que hacer por una demanda que le ha puesto su ex, el futbolista Jesé Rodríguez. “Estoy tranquila. La verdad tan solo es una. Tengo ganas de quitármelo de encima… Es algo que llevo dos semanas dándole vueltas a la cabeza”.