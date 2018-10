A pesar de que pensábamos que Kiko Matamoros se había despachado a gusto sobre Makoke en 'Sálvame' -después de que ésta afirmara desde la Casa de 'Gran Hermano VIP' que la casa que ambos han compartido durante años era suya-, en la sexta gala del reality Kiko volvió a cargar contra su ex mujer. El colaborador dijo no querer entrar al trapo, pero cuando ella dijo "aunque la casa es mía, quiero zanjar su deuda", se pudo leer en sus labios un claro insulto hacia ella: "'La casa es mía'... sí, la ha pagado su p*ta madre", dijo el padre de Laura Matamoros, para después afirmar como un caballero: "Me parece muy triste lo que he oído, honestamente, pero yo no voy a sacar ningún cuchillo porque tenemos una hija en común y 20 años de relación”.

Eso sí, aseguró que, para él, “hace un resumen bastante desafortunado, porque si hablas de temas económicos, di la verdad, pero ella ha dicho que ha perdonado mucho y ha tragado mucho, y eso es lo que me ha molestado, porque no me parece un discurso ni maduro ni conciliador. Pero no creo que lo haga a sabiendas: creo que ha perdido la perspectiva de donde estaba y con quién estaba", señaló sobre la cena que Makoke tuvo con Mónica Hoyos, y donde se confesó de todas todas.

Al menos, lo que no le pareció tan mal fue el famoso beso entre Makoke y Darek durante las escenas de la telenovela que están grabando los concursantes como prueba semanal. La ex modelo no ha ocultado que el polaco 'le pone', así que ha disfrutado como una enana repitiendo hasta 9 veces el morreo con él... aunque para Kiko, eso no era un beso ni era nada: "Me parece que están interpretando mal, porque si te besas, te besas de verdad, y no poniendo la manita, aunque a Darek le besaría hasta yo, que soy heterosexual", dijo entre risas.

Jorge Javier le propuso a Kiko demostrar cómo se besa de verdad... probando con Aramís, y aunque se hizo de rogar pidiendo una bolsa de vomitar como las que hay en los aviones, al final ambos cedieron y se dieron un buen pico... para luego quejarse: "¿qué te echas en los labios?". Desde luego, lo que se llega a hacer por ganarse las 'perras'...