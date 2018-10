Que Verdeliss y El Koala sean de los pocos en la casa de ‘GH VIP’ que soportan a Miriam Saavedra no significa que sean sus institutrices y le deban enseñar buenos modales, o al menos, eso es lo que piensa la youtuber. Después de que Techi y Miriam discutieran fuertemente por el conocido ya como ‘conflicto de la siesta’, Mónica Hoyos, la enemiga número uno de su compatriota, acudió al jardín para pedirle a sus amigos íntimos que intercedieran en el asunto y hablaran con Miriam. Verdeliss, sin medias tintas, le dio a entender que ella no era una mandada y que nadie le tenía que venir a decir lo que tiene que hacer. “Yo no estoy aquí para hacer de justiciera ni defender a nadie”, señaló ofendida.

Telecinco

Un argumento que siguió manteniendo en la pasada gala de ‘GH VIP 6’ cuando mostraron el vídeo. “Yo no me enteré de nada. Es una situación en la que considero que no debo entrar porque ni corto ni pincho. Aquí se puede ver lo jueza de jueces que soy”, dijo, enviándole un claro dardo envenenado a Techi, quien la definió la semana pasada con esa expresión. Además, señaló que Mónica iba mal encaminada si se dirigía a ella como “la amiga de” o “la pacifista”.

“Yo no estoy aquí para hacer alianzas ni bandos. No tengo que demostrar nada a nadie, tan solo actuar como yo considere”, apuntó. Mónica se defendió diciendo que no lo había hecho con mala intención y que sí que la consideraba una buena mediadora. “No soy una mandada, ni tengo que acatar órdenes ni mediar en las peleas de nadie sólo porque me lleve bien con Miriam. Somos personas adultas, esto no es un patio de colegio”, replicó la madre de familia numerosa.

Telecinco

Avanzada la noche, Verdeliss acabó llorando por un comentario acerca de ella realizado por Ángel Garó. Mientras debatían el sempiterno tema de Miriam Saavedra, el humorista justificó que le había dado dos puntos a Verdeliss durante las nominaciones porque se había puesto a fregar cuando le tocaba a la peruana.

“No me han afectado los dos puntos. De hecho, no le he pedido ninguna explicación. Yo tan solo le he explicado mis impresiones de aquel momento”, explicó Verdeliss con lágrimas en los ojos. “Creo que Ángel no tiene tolerancia a opiniones contrarias a las suyas. De repente, se ha puesto con descalificativos, chillidos...”. Por su parte, Garó se justificaba diciendo que era una persona muy vehemente y que lo que le había dolido es que su compañera le dijera por lo bajini que no le defendiera más.