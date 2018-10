Ángel Garó y Miriam discuten en medio de La Casa

La casa de Gran Hermano se está convirtiendo en una olla a presión y parece que Miriam Saavedra es la salsa de todos los caldos. La ex de Carlos Lozano ha sido objetivo de broncas por parte de Suso, el motivo de la desesperación de Mónica Hoyos y, ahora, el objeto de la bronca de Ángel Garó. El cómico era uno de los pocos apoyos que le quedaban a la modelo dentro de la Casa, precisamente con motivo del carácter que todos los concursantes critican, y ya no ha podido más. Él ha sido el último en explotar contra la peruana mientras que ella ha permanecido impertérrita aguantando el chaparrón, tal y como nos tiene acostumbrados.

Mientras Jorge Javier Vázquez hablaba con los concursantes de la casa sobre Verdeliss, Miriam aseguraba que “es un poco difícil no estar de acuerdo con ella cuando es la única sensata de la casa”, algo a lo que respondió rápidamente Ángel Garó. “¿Tú sabes algo de sensatez para responder eso?”, una pregunta que, evidentemente, no le sentó bien a su compañera. Rápidamente la peruana dijo que lo único que había hecho ella había sido expresar su opinión y que la dejaran tranquilamente hablar. “¡Y Ángel también! Aquí no se puede hablar, todos callados”, explotaba Mónica Hoyos que se levantó del sofá hacia la cocina sin mirar si quiera a su rival con quien, aunque hubo un acercamiento, no ha conseguido limar asperezas.

“Lo único que me sorprende de ti es que cuando empieza Jorge Javier, empiezas a hacer un espectáculo tan vulgar... ¡si tú no eres así! Eres muy sensata a veces. Tengo la sensación de que estás engañándome”, le explicaba calmadamente al principio Garó presagiando que la conversación no iba a ser muy relajada. Y no nos equivocábamos. Poco tardó en decir el actor que la peruana era “la más loca y la más desvariada de todos. Para convivir contigo hay que estar muy desquiciado”.

Durante la discusión, Garó sostuvo los mismos argumentos que Suso en su día: cuando Miriam se aburre, se dedica a “torturar” al resto de habitantes de la casa, y claro, eso acaba desquiciando al personal. “La respuesta a todo esto y, gracias a Dios que así es el concurso, lo decide el público”, apelaba Miriam hablando directamente a cámara.

Irónicamente, todos los concursantes respondieron rápidamente que para el público era fácil defenderla porque “no viven contigo”, a lo que Mónica respondió “¡pase VIP para todo el público, adelante! Una semana con ella”. Lo que sí está claro es que Garó ya ha acabado harto de su juego “te estás creciendo de una manera porque el público te aplaude y te ríe las gracias...”, le decía en la cocina. Esto ha conseguido que Miriam esté dando mucho contenido al reality a costa de ir quedándose sin apoyos, ¿volverá a ser salvada esta semana?