La expulsión de Techi de ‘GH VIP 6’ permitió que hiciera frente a sus cuentas pendientes con Isa Pantoja. En el plató del reality, la joven se encontró cara a cara con su “amiga de 15 días”, a la que traicionó al liarse con su ex Omar Montes nada más entró el cantante en la casa. Al llegar al plató, la ex de Alberto Isla pidió disculpas públicas a Chabelita. “Lo llevo diciendo desde que pasó. Aunque no lo aceptes, te quería pedirte perdón”, le dijo a la hija de Isabel Pantoja, quien siguió el consejo de su madre y le contestó lo más educadamente posible y sin perder las formas.

“No soy rencorosa y lo sabes. Te brindé mi amistad después de todo lo que había pasado. No voy a hacer leña del árbol caído. Ojalá Dios ponga en mi vida menos amigas como tú y en la tuya más amigas como yo.… Acepto tu perdón. El daño ya está hecho. Tanto de tu parte como de Omar”, señaló.

Aunque hacía ver que entendía su dolor, la verdad es que Techi parecía un poco dolida por el escarnio público e intentaba justificar su actitud diciendo que no eran amigas de verdad. “Que yo sepa, no he matado a nadie. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Vale, se me ha ido un poco la olla, pero así soy yo”, explicó. De hecho, tras aclarar su situación con Omar y quedar como amigos sin derecho a roce, se tomó su venganza dejando en evidencia a Chabelita.

Pese a que le pusieron el vídeo en el que Isa Pantoja le decía debajo de las sábanas que no había pasado nada con Asraf durante su comentado ‘edredoning’, Techi explicó que no se lo dijo verbalmente, sino con gestos. Algo que negó en rotundo Chabelita, quien sigue defendiendo que no pasó absolutamente nada con Asraf, más allá de un par de picos. “Estás dando a entender que me hizo cosas. Yo te lo expliqué y no sé hasta qué punto lo malinterpretaste. Quiero que él me diga a la cara lo que me ha hecho”, señaló la joven. “¿Qué más me daría a mí decir que me he liado con Asraf?”.

Por su parte, Techi se mantuvo fiel a su versión de los hechos y le comunicó un mensaje que le había dado Asraf para ella. “Asraf me ha dicho que él lo explicará y que le diga a Isa que la echa de menos. A mí Isa me dijo que se besaron. No me voy a mojar más”, indicó antes de poner toda la carne en el asador. “Vas de auténtica y de sincera pero no lo eres… Igual que yo apechugo con lo que yo he hecho, apechuga tú con lo que has hecho… Se ha enrollado con él, igual que yo me he liado con Omar”, le soltó Techi, e Isa le contestó que ella no es nadie para hablarle “de moral”. Ahora bien, ¿a quién creéis de las dos? ¿Os convence más la versión de Isa Pantoja o de Techi?