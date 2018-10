Aurah al recordar la enfermdad de su hijo: “Todo lo que hago, lo hago por él”

Es la primera vez que Aurah Ruiz pasa más de cuatro días lejos de su pequeño Nyan, hijo fruto de su relación con Jesé Rodríguez. Así lo ha confesado la joven en su paso por el confesionario estos días cuando, rota, ha hablado sobre su relación con la enfermedad de su pequeño y lo que supone para ella Gran Hermano VIP. “Esto es para mi un descanso físico y psicológico”, aseguraba contundentemente. “Gracias a todos por haberme ofrecido la oportunidad de estar aquí porque, sonará egoísta pero yo también necesito vivir”, confesaba la joven madre que también ha tenido palabras para su ex.

Su hijo sufre una enfermedad crónica que le ocasiona hipoglucemias graves. Para evitarlas, la ex tronista tiene que estar controlando el nivel de azúcar en sangre de su hijo las 24 horas del día a través de un sistema conectado a la pierna del pequeño que la alerta cuando el nivel está en zona de peligro. En ese momento, debe hacer que su glucosa se eleve para evitar el riesgo. “Si el niño entra en el bucle de la enfermedad no te vas a dar cuenta, no tiene síntomas. Pero podría... entraría en coma hipoglucémico, convulsión, y... lo que no quiero decir”, explicaba.

“Si vivieras solo una horas con la enfermedad de mi hijo y cómo vivimos mi familia y yo ahora mismo... es insoportable”, le aseguraba a Jorge Javier Vázquez. Hace unos meses, Aurah confesó a través de las Stories de su Instagram que cada mañana, de lunes a viernes, debían visitar el hospital para controlar esta enfermedad que no tiene cura y nada tiene que ver con la diabetes. “Sé que estoy aquí para mi hijo, y todo lo que voy a conseguir va a ser para él, para luchar para conseguir una calidad de vida para él porque se lo merece”, aseguraba la extronista.

Sin embargo, ella también necesita un descanso y estar desconectada por completo del exterior le ha brindado la oportunidad de hacerlo. La ex tronista, que tiene que declarar por videoconferencia en un juicio contra su ex pareja y padre del niño, José Rodríguez, no pudo evitar derrumbarse cuando el presentador le aseguró que su hijo estaba bien y que no se preocupara. “Estoy tranquila porque la verdad es una y contra ella no se puede luchar”, confesaba a Jorge Javier a quien pedía, entre lágrimas, que dijese a su hijo que lo quería.

Y aunque Aurah viva una situación muy dura fuera, Suso está haciendo que sea mucho más llevadera dentro de la Casa. “Él piensa que no tengo los mismos sentimientos que él, pero todo lo contrario. Empezó como una bobería y ahora...”, aseguraba la ex tronista con una sonrisa en la cara. Y es que, a pesar de sus altibajos, la relación de ambos parece ser que va viento en popa.