Miriam se rompe al pensar que puede abandonar ‘GH VIP’

El abanico de emociones de Miriam Saavedra hace casi imposible seguirla. Pasa de la risa al llanto, del odio a la amistad o de la envidia al compañerismo en un solo instante, lo que hace que el resto de los habitantes de la casa hayan acabados desquiciados con su comportamiento, tal y como dijo Ángel Garó en su última discusión con ella. Así, poco a poco ha ido minando la relación con el resto de sus compañeros quedándose prácticamente sin apoyos. A excepción de Verdeliss. La youtuber ha sido su paño de lágrimas en el último momento de debilidad que la ex de Carlos Lozano ha vivido en La Casa.

Telecinco

En el sitio más cliché para poder tener una conversación íntima entre dos mujeres, en el baño, Verdeliss y Miriam han compartido confesiones acerca de su convivencia dentro de la Casa. Ahí la peruana se abrió por completo con la youtuber asegurando que “fuera tiene cosas peores” que lo que está viviendo en Guadalix. ¡Peor que llevarse mal con todos sus compañeros de piso y ser el blanco de críticas y broncas constantes! Ya tiene que tener problemas gordos para querer permanecer en el concurso por sus problemas en el exterior...

Aunque no dijo detalles concretos sí que apuntó a que sus problemas tienen que ver con mal de amores. “En la casa me siento libre”, explicaba la modelo. “Los problemas de fuera son más difíciles de solucionar porque hay sentimientos de por medio”, confesaba Miriam que poco más tarde aclaraba por fin lo que la ocurría: “Quiero a alguien pero no puede ser”. ¿Seguirá enamorada de Carlos Lozano?

El caso es que pronto tendrá que enfrentarse a estos problemas pues no se va a quedar aislada en Guadalix de por vida algo que le hizo ver Verdeliss. Pronto la peruana empezó a cambiar los motivos por los que quiere permanecer en el concurso... ¡sus enemigos en la casa! “No quiero salir por no darles el gusto... van a brincar de felicidad sobre todo la madrastra y los majaderos”. Y es que, el orgullo de la joven ha demostrado ser uno de sus grandes problemas dentro de la casa y parece que seguirá siéndolo, lo único que queda por saber es cuántas semanas más ya pues la joven está nominada.