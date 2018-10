Techi ficha a otro ex de Isa Pantoja

Techi ha salido de la casa de Gran Hermano y sigue siendo el foco de la noticia por su afán por generar polémica. Tan solo hace unas horas que se encuentra fuera de Guadalix y según las informaciones continúa con su afición a los ex de Isa Pantoja. En una discoteca en la que también coincidió la hija de la tonadillera, fijó un objetivo claro que, podría no haberle cuajado del todo ya que, según afirman, el chico al que buscaba constantemente durante la noche, no le dio respuesta alguna.

Telecinco

Durante la primera fiesta a la que ha acudido Techi después de su salida de la casa de Gran Hermano VIP y ha fichado a un nuevo chico que, casualidades de la vida, también estuvo relacionado con Isa Pantoja. “Estuvo toda la noche intentando llamar la atención y cautivar a Tony Casetas”, revelaba Amor Romeira en exclusiva para Socialité. Una confesión que ha sorprendido a todos ya que nuevamente se vuelve a fijar en un ex de la que se suponía su amiga, o al menos, os creíamos.

En un vídeo en directo compartido por Instagram, Techi matizaba que no consideraba a Isa Pantoja como una amiga por lo que acostarse con Omar durante su estancia en Gran Hermano no había sido una alta traición “a mis amigas no se lo haría”, decía sonriente. “Las amigas de verdad las conservo de toda la vida. Una amistad no se construye en 15 días, con lo cual, no éramos”, sentenciaba la ex concursante. Algo muy diferente de lo que decía dentro de la Casa.

Techi y Omar Telecinco

“Me he ido porque una persona se ha hecho la víctima y poco a poco se le ha ido cayendo la careta”, explicaba en el mismo directo que hizo junto a una de estas amigas, Nuria Bermúdez, en un bar. “Ni los buenos son tan buenos ni los malos somos tan malos”, aseguraba dejando caer acusaciones hacia la Pantoja quien ahora mismo, después de discutir con Anuar Beno, y de que Omar no haya hablado aún con ella, ha perdido a su ex y los apoyos que tenía dentro de la Casa.

