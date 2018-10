Miriam Saavedra se está ganando la desconfianza de todos sus compañeros de concurso. Uno a uno todos están cayendo en broncas con la ex de Carlos Lozano asegurando que la convivencia con ella es insoportable. La primera en desquiciarse con su comportamiento fue Mónica Hoyos, por su historia personal con ella; después cayó Suso defendiendo a Aurah en más de una ocasión; luego Ángel Garó... y ahora ha sido la propia Aurah la que ha entrado una fuerte discusión con su compañera de casa.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

A Miriam la encanta picar a sus compañeras, y el blanco de su críticas esta vez ha sido Aurah, quien recién levantada acudía al baño en el que estaban Verdeliss y Miriam maquillándose. Debe ser que a Aurah se le pegaron las sábanas y no tiene un buen despertar pues nada más llegar al baño ya se estaba quejando de que no la iba a dar tiempo a grabar para la prueba semanal. “Todas tenemos que estar listas, Aurah, maquillate y prodúcete”, decía la peruana mientras que la ex de Jesé estaba somnolienta pidiendo que la dejasen más tiempo para maquillarse. “Voy a grabar cinco minutos así que lo hago la última pero es que esto no se hace así”, decía a Miriam.

Debe ser que a Aurah no la avisaron de que tenía poco tiempo para maquillarse y mientras sus compañeras estaban ya prácticamente listas, la ex de Jesé tenía solo la mitad de su makeup. “Esto sí se hace así, es lo que hay”, decía Miriam a su compañera. “Miriam, eso se dice porque yo iba a grabar por la tarde y necesito mi tiempo de maquillarme y así porque si no lo hago mal y pierdo la prueba”, respondía Aurah ante la aprobación de Makoke que presenciaba la escena dándole la razón a la joven. Sin embargo, Miriam insistía en que habían avisado que había que grabar por la mañana “todos por igual”.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero las broncas de buena mañana no sientan bien a todos y a Aurah mucho menos, que acabó advirtiendo a su compañera que por las mañana tenía muy mal humor. “A mi por las mañanas calladita, ¿vale?”. Claro que esto Miriam lo obvió y siguió dándole la murga con que había que grabar ya y que se arreglara pronto. “Calladita tú, respeta las normas y acoplate”, seguía la ex de Carlos Lozano. El encontronazo entre ambas ha acabado finalmente con el silencio de Aurah que más tarde se desahogaba con Mónica Hoyos. Y es que, Miriam no hace más que ganarse enemigos dentro de la casa y con esta bronca puede sumar uno más a su lista.