Ángel Garó fue el encargado de dar un vuelco tremendo a las nominaciones. Pese a que los elegidos por los concursantes fueron Miriam Saavedra, Verdeliss y El Koala, el humorista, como ganador de la prueba del jefe, tuvo la oportunidad de sacar a uno de los nominados para meter a otro. De esta manera, se decantó por sacar a Verdeliss para meter a Darek, decisión que el polaco desconocía hasta que se lo han desvelado en el debate del pasado domingo. Con todos reunidos en el salón, vieron un vídeo en el que Ángel confiesa los motivos que le han llevado a nominar a su compañero.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Él no se relaciona con mucha gente, así no tiene discusiones con nadie. Ojos que no ven, corazón que no siente”, afirmaba. “Hay cosas que me hacen ver que es un oportunista. Le veo un poco egoísta. Pero como tiene un trato afable y es una persona correcta no llama la atención”, añadió.

Además, mostraron las comentadas imágenes en las que Garó, pese a que Jorge Javier le exigió que no desvelara el cambio en las nominaciones, le dejaba caer a Verdeliss que ya no estaba nominada. “Que no te vas a marchar”, le indicó sin intentar entrar a dar más detalles. “No quiero que te sientas mal, ¿vale? Vamos, a alguien tenía que nominar”. Aunque Verdeliss le decía que no se enteraba de lo que le quería decir y que se explicara mejor, Ángel contestó: “No puedo. Si no, me penalizan”.

Telecinco

Al ver el vídeo, Ángel Garó acusó al programa de manipular sus palabras. “No me ha gustado el montaje. Yo dije que me llevaba muy bien con él”, afirmó rotundo, ya que aseguraba que había estado más de una hora en el confesionario.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sobre su desacato a las normas, afirmó que no había dicho nada, una postura que defendieron sus compañeros. De hecho, Verdeliss juró que no se había percatado de lo que quería decirle: “Prometo que no lo entendí. Creía que había un cuarto nominado y que por eso no me iba a ir. No entendí que no estaba nominada”. “Esas palabras se pueden interpretar de varias formas”, intervino Aurah.

Telecinco

Por su parte, el Súper les recordó que están en un concurso que cuenta con unas reglas que hay que cumplir. “Esto que hemos mostrado es para que tengáis en cuenta que no se puede jugar en el filo de la navaja. Cuando se da una indicación que afecta al juego, hay que cumplirlo”, sentenció el Súper. “Más allá de todo esto os recuerdo que lo que decís, es lo que decís. Aquí no hay ningún montaje. Ninguno sois muñecos. Os tenéis que hacer responsables de lo que decís”.

Pese a que la organización del programa no tomará represalias contra Garó, el humorista amenazó con no seguir participando del ‘juego’ de ‘GH VIP’. “Estaba muy afectada y quería calmarla”, sostuvo para justificar su comportamiento. “No pienso ir más al confesionario. Iré por obligación del programa… Yo soy muy expresivo y ponéis cosas que no están en contexto. En ese juego no voy a entrar más”.

Telecinco

¿Y cuál fue la reacción de Darek al conocer su nominación? “Me siento bien. Me lo esperaba. No es una sorpresa para mí”, dijo. Pese a ello, su cara no era precisamente de felicidad y dejaba en evidencia su enfado. “Estás en tu derecho”, le dijo a su compañero. Tras recordarles el Súper que están en un concurso y que la estrategia no es mala, vieron los porcentajes ciegos de cara a la expulsión. Uno de los tres atesora e 70,9% de los votos. “Ojalá no sea yo. Ya me veo con un pie fuera”, indicó Miriam. “Yo creo que el mío es el del 70. No doy demasiado juego”, confesó Darek.

En el plató del debate, la novia de Darek, Candela, opinó sobre la reacción de su chico. “Más que enfadado, está triste”, apuntó. “Le falta maldad y le sobra bondad”. Ante esto, la organización del programa la invitó a subir a la casa para darle una sorpresa a su novio, proposición que aceptó de buen grado: “Claro. Debería haber subido antes para decirle que aquí no vale ser buena persona”.