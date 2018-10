En la última gala del debate de ‘GH VIP’, la madre de Suso, Merche, subió a la casa para hablar con su hijo y, ya de paso, leerle la cartilla. Y es que no está nada contenta con el comportamiento que está teniendo su hijo en el concurso. “Lo haré lo mejor que pueda. No veo a mi hijo. Quiero ver al Jesús que tengo en casa. El otro día llamé a la psicóloga para preguntarle qué le pasa a Suso. Estoy muy preocupada. Necesito encontrar a mi hijo”, le confesó a Sandra Barneda antes de ver un vídeo de la última bronca entre Suso y Miriam.

Todo comenzó cuando Ángel Garó despertó al joven para que se pusiera a limpiar, un gesto que no le hizo ninguna gracia… Ante sus quejas por las formas, Miriam entró para defender al humorista, lo que provocó una airada reacción del que fuera concursante de ‘Supervivientes 2016’. “Pareces la vieja del visillo. Se te ha subido a la cabeza todas las salvaciones”, le dijo entre insultos varios como “desquiciada” o “loca de los gatos”. La cosa se fue calentando y acusó a su compañera de estar en el reality tan solo por haber “vendido a la persona que amaba”. “Aquí estás por sangrar”, sentenció.

Al ver las imágenes, Merche criticó la actitud de su hijo. “Las formas nunca las voy a excusar. Puede decir lo mismo, pero de otra manera”, apuntó. Sin embargo, acusó a la peruana de meterse en una discusión que no iba con ella. Cuando Katia, la defensora de Miriam, dijo que la actitud que tuvo con Miriam es la misma que tiene con todas las mujeres, su madre acabó estallando. “Son dos personas discutiendo, no tiene nada que ver el sexo. ¡Por ahí no paso!”, dijo antes de amenazar con demandar por todo lo que es está diciendo sobre su hijo.

“Yo sé que para ti esto es muy duro. Tu hijo tiene comportamientos muy machistas que no podemos aceptar ni apoyar”, apuntó Nagore. “No quiero poner ningún tipo de responsabilidad en ti. No es cuestión de formas, sino de contenido. No pienso apoyar ningún comportamiento así”.

Antes de que Suso se encontrara con su madre, tuvo la oportunidad de conocer a Esperanza, la ‘mami’ de Aurah. “¡Te voy a tener que dar! Estoy un poco cabreadilla”, le espetó la andaluza. “Te prometo que lo estoy haciendo de la mejor manera posible. Quiero un montón a tu hija. ¿No te gusta como cuido a Aurah?”, le preguntó Suso. “Tienes que entender que esa boquita no se puede utilizar así. Deberias de aprender a contar antes hasta diez”, contestó Esperanza.

Aurah también tuvo la oportunidad de encontrarse con su suegra. “No quiero que tengáis esas peloteras de celos de niños de cinco años. Yo os veo muy bien, pero intentad ser un poco más maduros. Por favor, intenta ayudarlo, tú sabes manejar las emociones mejor que él. Es la primera vez que se enamora de esa manera”, le pidió Merche a la novia de su hijo.

Acto seguido, Aurah pudo por fin ver a Esperanza, quien le habló del estado de su hijo. “El niño está extraordinario. Ya está dando sus primeros pasos. ¡No llores que pareces la Dolorosa!”, le rogó antes de contarle que el niño ya come por la boca. “Hace tres días estuvo 0/0. ¡Deberías de estar bailando sevillano!”. Además, le pidió que dejara de hablar de Jesé Rodríguez: “Del innombrable no tienes que hablar más. Date un puntito en la boca”.

¿Y qué opina de su relación con Suso? “¡Mira que te dijimos que no te enamoraras! Es muy guapo, pero tiene una boca... A las mujeres no se les puede tratar de esa manera”. Sin embargo, antes de despedirse, le indicó que ella también debería de controlarse en más de una ocasión.

Y por fin, Suso pudo ver a su madre, pero el encuentro no fue tan amable como esperaba… “Te veo mal, cariño. Me estás preocupando. ¿Qué te está pasando? No veo al niño que tengo en mi casa. Estás todo el día discutiendo, no entiendo por qué entras en esas cosas. No sé si deberías seguir aquí dentro”, le recriminó. Pese a la cara de asombro del concursante, su progenitora siguió con su discurso sin ablandarse: “Tú puedes. No entres al trapo de nadie. Nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. No te fíes de nadie. Aurah es la única que está contigo a muerte… Tienes que empezar de cero y para adelante”.

Aunque le aclaró que su objetivo era darle ánimos, le aconsejó que dejara de hacer determinados comentarios sobre sus compañeros. “No quiero que rompas ni una vajilla más. Te estás jugando tanto que no merece la pena”. Al ver la papeleta que tenía delante, le propuso a su madre marcharse con ella. “Puedes darle la vuelta a la casa como quieras. Relaciónate con todos”, le replicó su madre.

Tras decirle que le gustaba mucho Aurah para él, les pusieron las imágenes en las que Suso propone poner un cartel en el baño de “felaciones a cinco euros” cuando Miriam estaba dentro. “Si está todo tan roto, vámonos”, reflexionó el joven. El Súper intervino para decirle que tan solo debería tener cuidado con sus comentarios. “Hay que cuidar esas formas y mantener el respeto”, le indicó. Antes de marcharse, Merche le dio un sabio consejo: “Empieza de cero que tú puedes”. Después de romper a llorar en el confe, salió al jardín para reencontrarse con sus compañeros. “Me he echado un broncón. Yo no sé si voy a seguir”, le dijo a Makoke.