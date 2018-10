¿Cómo se preparó Aurah Ruiz para prestar declaración ante el juez por la denuncia por injurias y calumnias que le ha interpuesto Jesé Rodríguez? El pasado viernes 19 de octubre pudimos ver a la ‘gran hermana’ salir de la casa después de que un juez emitiera un auto ante la denuncia interpuesta por su expareja. Sin embargo, hasta el momento no habíamos visto cómo la joven se preparaba para este día tan especial, contando para ello con la ayuda de Ángel Garó, quien sabe muy bien lo que es salir del reality para acudir a un juicio (y salir victorioso).

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

En el último debate de ‘GH VIP 6’ emitieron un vídeo en el que se veía a Aurah acicalándose para salir de la casa. “Tienes que estar muy segura de lo que vas a decir. Ve muy al grano”, le aconsejaba Ángel. “No he tenido que ensayar nada por el simple hecho de que solo hay una verdad… Tengo que estar tranquila”, replicaba la joven. “La mansedumbre es más fuerte que la violencia, aunque parezca lo contrario. Que no te saquen de tus casillas. Los jueces se dan muchas veces cuenta de que, ante la falta de razones, la gente se pone un poco enloquecida”, reflexionaba Ángel.

Acto seguido, el humorista se lamentaba de que sacaran a su compañera del reality e interfirieran en su trabajo. “Tener la conciencia tranquila es lo único que me mantiene”, aseguraba Aurah. “Haz mucho caso a tu abogado que es el que tiene tu estrategia de defensa. Él es el que sabe”, le recordaba su compañero. “Llevo dos semanas mal por este asunto. Ahora estoy tranquila, pero llevo dos semanas arrastrándolo”, confesaba la joven.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ángel también le recomendó que no se maquillara en exceso y que sacara la mejor de sus sonrisas ante los fotógrafos que, seguramente, estarían apostados a las puertas del juzgado. Además, dio el visto bueno al outfit que Aurah había escogido para lo ocasión. ¿Acabará Garó convirtiéndose en coach de gente con problemas legales?

Al volver a la casa, Aurah se encontró con un cálido recibimiento por parte de sus compañeros, especialmente de Suso, que nada más verla se lanzó a sus brazos para decirle lo mucho que la quiere. “Me he quedado con un buen sabor de boca”, le explicaba Aurah a Ángel. “Me ha dado una pena que te hayas ido y yo no. Me he sentido fatal. He estado un poco preocupado. Tú no te puedes ir de esta casa antes que yo”, le decía Suso a su chica en un momento de intimidad.

Telecinco

Tras la separación de Aurah y Jesé, mientras ella se desquitaba en las redes sociales contra él, el futbolista decidió demandarla por injurias y calumnias, y la cita ante el juez, que se ha dado por videoconferencia, se produce después de que él ampliara esa denuncia alegando que volvió a hablar mal de él dentro de la casa de Guadalix. Tras su declaración, queda a la espera de noticias del juez después de que los abogados de Jesé hayan pedido para ella 5 años de prisión.