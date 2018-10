Parece que Candela, la novia de Darek, no cae especialmente bien a los colaboradores habituales del debate de ‘GH VIP 6’… Miguel Frigenti, Belén Esteban y Laura Matamoros se pasaron la noche gruñendo por lo bajini cada vez que la joven abría la boca, llegando Candela a protagonizar un rifirrafe con la colaboradora de ‘Sálvame’. Después de ver la reacción de Darek al enterarse de su nominación, a quien, pese a asegurar que estaba bien, se le notaba de lejos su enfado, la novia del polaco opinó que más que enfadado lo veía triste. “Yo veo esos ojos y son de tristeza”, afirmó.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Está triste porque sabe que el jueves se va a la calle debido a que no es ni buen concursante, ni buen compañero, ni buena persona”, sentenciaba la hija de Kiko Matamoros. “Sí que es buena persona. Si yo llego a saber que esto es así, le habría dicho que le falta maldad y le sobra bondad”, replicó Candela, que quería contestar a “ese señor” del que desconocía el nombre, refiriéndose a Frigenti. “¡Aquí venimos a comentar!”, se lamentaba Belén, que no parecía muy contenta con la actitud de la joven…

Acto seguido, Sandra Barneda intervino para ofrecerle a Candela subir a la casa y hablar con su chico, a ver si así se abría un poquito más y mostraba sus verdaderos sentimientos. La novia de Darek aceptó de buen grado y reflexionó que debería haber subido mucho antes: “Le habría dicho cuál es la realidad de este concurso. Que aquí no vale ni ser buena persona ni tener valores. Aquí lo que vale es la pelea”.

Telecinco

En ese momento, Frigenti criticó sus palabras, ya que no era justo que dijera que los concursantes que se implican son malas personas. “Te voy a contestar. Acabas de decir que Darek va por detrás metiendo mierda. Entonces, se moja o no se moja, ¿en qué quedamos? Cuando habla porque habla, cuando no habla porque no habla”, señaló visiblemente enfadada. “Tu novio no ha hecho nada”, afirmó el colaborador. “El que no hace nada eres tú. Vete tú a ‘Gran Hermano’ que estarías mejor que aquí criticando”, respondió Candela.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ante esto, Belén Esteban estalló para defender el trabajo de su compañero: “Candela, perdona, pero aquí venimos a trabajar y tenemos que opinar. Si opinamos que Darek es un mueble, lo tenemos que decir. ¡Ya está bien! ¡No te jode! Ya me he mosqueado”. ¡Menudo genio tiene a veces la Esteban!