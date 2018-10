Dicen que en la Casa de 'Gran Hermano' todo se magnifica, y parece que es cierto... y, además, a lo bestia. Sólo hace un mes y medio que están encerrados en la Casa y Aurah Ruiz y Suso Álvarez ya hablan como si llevaran juntos 3 años. La pareja es la más pasional que recordamos en una edición VIP del formato, y es que parece que ambos están muy necesitados de amor: ella ha sufrido mucho en su relación con el futbolista Jesé Rodríguez (fruto de la cual tiene un niño enfermo del que se está ocupando ella sola), y él ha tenido varias relaciones sin pena ni gloria que han resultado bastante tóxicas (no hay más que recordar a Sofía Suescun o Ylenia Padilla). Por eso, parece que los tortolitos han encontrado el uno en el otro un compañero de viaje fundamental... y da la impresión de que la cosa irá más allá del concurso.

De hecho, aunque se han empezado a liar de nuevo hace unas semanas (ya tuvieron algunos encuentros hace tiempo, pero ella lo dejó todo por Jesé), los dos ya hablan del futuro, de viajes... ¡y hasta de hijos! Patidifusos nos quedamos al ver a Suso, que va de 'chulito' por la vida, abrirse de esa manera con Aurah, de la que ha dicho, además, que no quiere estar "con nadie que no sea Aurah": "Eres más bonita por dentro que por fuera, y mira que por fuera eres bonita", le ha llegado a decir al oído (aunque los micrófonos de la Casa lo recogen TODO).

"Yo, al salir de aquí, necesito unas vacaciones contigo y con Nyan. Nos vamos a un chalet a Menorca, al menos cuatro días para desconectar", le dijo mientras cenaban solos. ¿Lo sorprendente? "Ya has visto que a mí lo de ser padre no me asusta. Me hace ilusión un niño, y verlo crecer", dejó caer el de Ripollet. "Ay, Dios...", fue la reacción de Aurah. La misma que la de todos los que lo estábamos viendo, ¡porque es que es muy fuerte!

No nos extrañaría nada, de hecho, que se pusieran a ello ya, porque ya les hemos visto pedir una hora sin cámaras, hacer más de un edredoning...

¡...y hasta encerrarse en el baño para hacer 'cochinadas'!

¿Nos sorprenderán dentro de un tiempo diciendo que su relación sigue adelante fuera de la Casa? ¿Llegarán a algo más cuando todo termine? ¿Dejará de ser Verdeliss la única embarazada en 'GH VIP 6'? Preguntas a las que sólo el tiempo dará respuesta... ¡y estamos deseando saber!