Darek es uno de los nominados de la semana y su concurso está en la cuerda floja... Se enfrenta a dos grandes concursantes, Miriam Saavedra y el Koala, así que el polaco sabe que su estancia en la casa prende de un hilo después de que sus contrincantes se hayan salvado en tantas ocasiones. Pero antes de conocer si seguirá o no en la casa, ha recibido una dosis de energía con la visita de su novia, Candela, quien le ha dado algunos consejos que el 'gran hermano' no debería dejar escapar, y menos ahora que se enfrenta a las nominaciones. Después de comerse a besos, la joven ha tratado de animar a su chico; "Las cosas siempre pasan por algo, la vida nos pone escenarios de aprendizaje", insiste Candela para que Darek deje de pensar en que será quien abandone la casa. Así que no ha dudado en darle un gran consejo; "No siempre tenemos que ser los protagonistas, pero sí hay que darlo todo". Una 'pullita' que Darek captó al instante, aunque confesó que le cuesta mucho abrirse pese a estar a gusto en la casa.

"¿Me echas de menos? ¿me ves mucho en la tele?", le preguntaba el polaco, y ella no dudó en volver a lanzar el mensaje; "No mucho porque hablas poco". Y aprovechó para seguir por esa línea; "Escucha, estoy muy contenta por cómo te quieren todos. Pero no te olvides, el público de Gran Hermano es super pasional, esperan que empatices con ellos, que te abras más, que hables más de ti, que seas generoso con tus sentimientos".

"Cuéntale a la audiencia quién eres, qué hay dentro de ti, brilla", seguía diciéndole Candela, que parece no entender por qué su chico no está siendo él mismo durante su estancia en 'Gran Hermano VIP'. "Me cuesta", confesaba él, "y no estás tú", añadía sacando su lado más 'ñoño'. ¡Qué tiernos! Esperemos que estos consejitos sirvan al polaco y de un giro de 180º a su concurso, y como bien le ha dicho Candela, "baile, ría y cante sin parar".

No les faltó tiempo para achucharse, deshacerse en besos, caricias y palabras de amor. Toda una carga de pilas que dejaron a Darek una sonrisa de oreja a oreja, ¡ánimo Darek!