Makoke ha vuelto a recordar en la casa de ‘GH VIP 6’ su vida junto a Kiko Matamoros, el mediático colaborador del que se separó recientemente tras dos décadas de relación (por si hay alguien en el mundo que se ha perdido el último capítulo del culebrón amoroso…). Cuando Suso le preguntó por qué no sacaba más las uñas cuando arremetían contra ella, la concursante señaló que no quería complicarle más la vida a “la persona que amaba”. Además, recordó el episodio del local de lucecitas que protagonizó su ex nada más separarse y que no le sentó precisamente bien…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Lo llamé para decirle que se controlara un poquito y que dejara de hacerme daño”, asegura Makoke. Su conversación con Suso le llevó a ir al confesionario para desahogarse. “Ayer tuve una conversación con Suso en la que me decía que estaba muy cerrada. Se han dicho muchas cosas de mí y yo no entraba para no hacer sufrir a la persona a la que amaba”, repitió.

“Dos meses y medio hace que no le veo. Tengo claro que no quiero volver con él”, sentenciaba. “Llega un día en el que dices no voy a sufrir más por una persona que no lo merece. He tragado mucho, pero que sepa todo el mundo que lo he querido con locura”, indicaba. Sin embargo, los últimos acontecimientos que pasaron en su relación le ayudaron a quitarse la venda de los ojos: “Creo que no lo conozco como pensaba que lo conocía”.

Telecinco

Llorando sin consuelo, la exazafata televisiva siguió hablando de su dolor: “Me ha hecho daño. Ha sido una decepción muy grande. Una pena porque puse toda la carne en el asador… Me he desenamorado. Creo que ya no estoy enamorada”. A pesar de ello, aseguró que no le importaría que fuera a verla a la casa, ya que lo considera parte de su familia.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En plató, Laura Matamoros analizó las palabras de la que fuera pareja de su padre, aprovechando para dejar constancia de su malestar. “Tal vez mi padre se enfade conmigo, pero la gente se enteró de que mi padre fue al local de lucecitas porque ella llama a determinadas personas para que lo cuenten”, afirmó rotunda. “En esta relación cada uno ha aguantado lo suyo”.

Telecinco

De hecho, Laura asegura que la historia que le contó Makoke sobre la correría nocturna de su padre es la misma que la que apareció en los medios. “Fue Kiko el que la llamó a ella para preguntarle por qué había salido esto”. A pesar de todo, la hija del colaborador entiende el dolor de Makoke, pero es algo que ya no le conmueve. “Ponerse de víctima es muy fácil, pero también aguantar lo que ha aguantado mi padre es difícil”, explicó. “Ahora mismo, veo a mi padre mejor sin ella”.

Por su parte, Mila Ximénez también quiso opinar sobre este asunto. La colaboradora de ‘Sálvame’ aseguró que fue Makoke quién informó a los colaboradores del programa que tenía una nueva relación cuando se produjo la última crisis gorda de la pareja: “De todo lo que nos enteramos nos lo contó Makoke… Dice que estaba enamorada, pero Makoke lleva años sin estar enamorada de Kiko”.