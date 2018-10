Aurah Ruiz tendrá que abandonar de nuevo la casa de ‘Gran Hermano VIP 6’. Tal y como ha anunciado Jorge Javier Vázquez nada más comenzar el ‘Límite 48 horas’, la semana que viene la canaria tendrá que volver a salir del reality para verse las caras en los juzgados con su ex, el futbolista Jesé Rodríguez. Al parecer, en esta nueva salida hará frente a los problemas judiciales que arrastra con el deportista por la custodia del hijo que tienen en común, el pequeño Nyan. Un varapalo que ha llevado a la concursante a pensar en tirar la toalla si ve que las cosas se complican…

Quien parecía no tener idea de esta noticia era Esperanza, la defensora de la concursante por los platós. “La familia no me ha dicho nada. No tengo ni idea”, afirmó la segunda ‘mami’ de Aurah. “¿Entonces a qué has venido?”, le preguntó irónico Jorge Javier. Acto seguido, conectaron con la casa para hablar tranquilamente con Aurah y conocer su estado anímico.

Visiblemente nerviosa, la joven mostró su descontento por tener que volver a salir del reality. “Ni quería ni sabía que esto iba a pasar. Es mucho más difícil que lo anterior”, afirmaba. Y es que ella está muy contenta con su estancia en la casa: “Quiero seguir viviendo, sintiendo todo esto. Esto me supera mucho más que lo anterior porque me toca más el corazón”.

Al verla así, Jorge Javier le pidió que en ningún momento se le pasara por la cabeza abandonar, ya que al final acabaría arrepintiéndose. “Te prometo que no… Lo que estoy viviendo aquí es imposible describirlo”, señaló. Mientras sostenía entre sus manos un muñeco de su hijo, el mismo que se llevó a su declaración de la semana pasada, recordó que todo esto lo está haciendo por él. Eso sí, volvió a agradecer la oportunidad que le estaba dando el programa de desconectar de sus problemas: “El cuidador tiene que descansar y ustedes me han dado un descanso”.

Aunque no tiene intención de abandonar, Aurah tiene claras cuáles son sus prioridades: “Nyan es lo primero para mí. No quiero que se complique más la situación. No quiero abandonar, pero si esto se complica, lo primero es mi hijo”. A su vez, apuntaba que estaba dispuesta a ganar el programa. Antes de despedirse, Jorge Javier le aconsejó que, cada vez que tuviera momentos de bajón, recordara por qué estaba ahí dentro.