Desde que saliera de la Casa de GH VIP 6, parece que a Techi ya le resbala todo. La ex de Alberto Isla ha decidido dejar atrás todo lo que vivió en la Casa con Omar Montes y su efímera amistad con Isa Pantoja, y ahora le da igual lo que piensen de ella. Sin embargo, durante la emisión de 'Límite 48 horas' de este martes, la ex gran hermana intentó acercar posturas con Isa contándole todo lo que Asraf le decía de ella: "Él tiene su perfume allí en primera plana, que se lo dejó". Isa puso cara de hastío cuando Techi habló, pero ella quiso ser sincera: "Yo creo que Asraf sí siente por Isa. Siempre me hablaba de ella, y me venía a decir 'dile, por favor, que la echo de menos'".

Isa continúó sin hacerle ni caso: "No lo intentes, Techi, que no te va a mirar", le dijo Jorge Javier Vázquez entre risas, y eso es algo que pareció picar a la ex amiga, que cuando Isa aseguró que ya no era pareja de Omar, Techi soltó de pronto: "Pero ni come ni deja comer...". El público se vino arriba, y ella lo aprovechó: "¿Y sabes qué consejo le daría a Omar, de forma objetiva? No te dejes pisar por nadie, porque eres un tío de puta madre. Isa es como César Millán (el encantador de perros): 'Omar, siéntante', 'Omar, levántate'... y ahora mismo te ha intentado dejar mal".

Omar le quitó hierro al asunto asegurando que eso no era cierto, pero Techi volvió a la carga y les cantó las cuarenta a los dos: "Ahora te ha intentado dejar mal, Omar. Acaba de hablar como 'sí, Asraf ha sido mucho mejor que tú'. Yo soy tú y le suelto 'pero qué dices tía, de qué vas'. Y tú siempre intentas dejarla en buen lugar, pero ella a ti no".

Y todavía el cantante quiere volver a intentarlo con Isa... ¡y eso que ella no quiere volver a saber de él! "No vamos a ser amigos. Yo sólo hablo con él aquí. Fuera no hay ningún tipo de contacto", aseguró la hija de la tonadillera. Pues el pobre Omar va de culo contra el viento. ¡Al final va a tener razón Techi...!