A pesar de llevar un mes y medio de programa, nunca pensamos que, con lo calmado que es El Koala, le veríamos realmente ofuscado en algún momento... pero sí: ese momento fue anoche y se vivieron segundos de verdadera tensión entre él y varios de sus compañeros. Este martes, durante la emisión de 'Límite 48 horas' de GH VIP 6, el cantante y compositor tuvo que dar sus razones de cual de los nominados quería que se marchara de la Casa, y su respuesta, aunque no fue concisa, sí fue clara: Darek, para romper el "sexteto" de la chupipandi. Su alegato, sin embargo, no fue recibido bien por todos, y en especial por Tony Spina, que le calificó de "falso".

"Después pídele que te corte el pelo", añadió el ex de Oriana Marzoli. "Me lo corta Asraf. Pero qué tiene que ver el juego con lo que me están preguntando...", respondió el Koala, y en su contestación le tenemos que dar la razón a Tony: "Yo no le pediría a alguien que me cae mal que me corte el pelo".

La cosa no quedó ahí, pero ambos dejaron que tanto Miriam como Darek dieran sus alegatos: ella quiere que se marche Darek porque no ha tenido oportunidad de conocerle realmente, mientras que el polaco también fue incisivo en su alegato: "Después de lo que he visto y oído estos últimos días, a pesar de que siempre le he tenido mucho cariño, pienso que debería irse el Koala porque me ha dado a entender que realmente no es como dice ser. Se nota su falsedad por dentro. Preguntándome luego, además, por el corte de pelo... pero la falsedad no me gusta para nada... sólo eso".

Darek lo dejó ahí, y fue Tony el que trató de dejar al malagueño en evidencia: "Prefiero a personas como Miriam, que van de cara, a gente como él, que las mata callando. Se le está cayendo la careta". "Eso no tiene nada que ver. Para falso, Tony con Techi", apostilló el de 'Opá' mientras Makoke o Aurah se le echaban encima. ¿Se estaba revolviendo por primera vez y se había vuelto un contestón? Eso parece, ¡y a nosotros nos encanta!

Aún así, y a pesar de que el Koala no se apeó de su postura, sosteniendo que el más falso de todos es Tony, no fue capaz de darle al ex de Oriana un sólo ejemplo en el que hubiera sido un falso, y se limitó a responder: "en todo, en todo... Cada día te pillo fallos. Te tengo calado. Obsérvate tú mismo. Tienes tú toda la falsedad, ¿y me vas a decir tú a mí falso?".

Tony, por su parte, no se amilanó: "Sí. Falso y estratega. Te lo tienes escrito por libro", le respondió al amigo de Miriam Saavedra. ¿Quién creéis que tiene razón?