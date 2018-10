Tras el abandono de Ángel Garó como cocinero oficial de esta edición de ‘GH VIP’, Miriam Saavedra y Aurah Ruiz se ofrecieron a cogerle el relevo en los fogones, una idea que estábamos seguros desembocaría en tragedia más pronto que tarde. Y es que no hay que ser muy avispado para saber que tal vez no sea la mejor idea poner a dos personas que no se soportan a gestionar una cocina… De buena mañana, Aurah, al abrir la puerta del frigorífico, vio como se caía una botella de agua al suelo. “¿Quién fue el retrasado que puso esto así?”, se preguntó la concursante con voz grogui.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Cuando Miriam le recriminó la insultante expresión, Aurah contestó de una manera muy poco fina. “Yo digo por la mañana lo que me sale de ahí abajo”, señaló, iniciando así una discusión que fue subiendo poco a poco de tono. La peruana le decía que ni por las mañanas ni por las tardes debería de utilizar la palabra retrasado, mientras que Aurah le pedía a voz en grito que no le hablara.

“Yo te hablo cuando se me sale de la teta. Yo no lo he puesto ahí, pero la gente lo dejará como le salga también de los coj****”, replicaba de manera muy poco elegante su compañera, quien se lamentaba del mal humor que tenía por las mañanas Aurah. Lo mejor de todo es que las dos no dejaban de gritarse al mismo tiempo que se pedían mutuamente que aflojaran el volumen. “Vete a joder a otra parte”, suplicaba Miriam. “Yo me voy donde me da la gana”, contestaba Aurah. Y de ahí ya pasaron a las descalificaciones sin argumentación. Miriam tildaba a su compañera de ‘señora del visillo’ mientras que Aurah replicaba con insultos como ‘enana’ o amargada’.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

“Mírate la cara que tienes de estresada. Con la edad que tienes, ¡qué vergüenza!”, indicó Miriam, lo que hizo que pasaran a centrarse en los ataques por el físico. “Yo solo me he operado el pecho. Tú te has operado todo. Tienes botox en la boca. Mi culo es natural”, continuó diciendo la ex de Carlos Lozano, quien hace unos días aseguraba que tan solo se había operado la nariz…

Enfadada, Aurah relató todos los retoquitos a los que se había sometido su compañera: liposucción, nariz, culo, carillas… A su vez, aseguraba que ella tan solo tenía operado el pecho. “¡Me tienes envidia!”, afirmaba la ex de Jesé Rodríguez antes de salir al jardín a ventilarse un poco. “Esta se va a acordar de quién soy yo, le voy a amargar la existencia”, advirtió.