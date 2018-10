¡Menudo trajín se llevan Omar Montes e Isa Pantoja con sus idas y venidas! Después de todo el culebrón que han protagonizado dentro de la casa de ‘GH VIP 6’, cargado de celos, sexo, pasión, intereses amorosos variados y dos personajes secundarios ‘sin parangón’, Asraf Beno y Techi, todo apunta a que están cada vez más cerca de reconciliarse y darse una nueva oportunidad en el amor. Pese a que la hija de Isabel Pantoja ha afirmado por activa y por pasiva que no volvería con él, el cantante, desde que abandonara el reality, no ha hecho otra cosa que dejar caer que sigue coladito por sus huesos…

Telecinco

Y es que es un poco cantoso que después de lo ofendida que se mostró Chabelita con su actitud, se pasen las galas del concurso hablando entre ellos y en actitud más que cómplice. Como muestra de su ‘buen rollo’, en la última gala de ‘GH VIP’, Jorge Javier anunció que habían pasado la tarde juntos. Chabelita, lejos de negarlo, sacó a relucir su famosa risita nerviosa y contó su versión de lo que había pasado.

“Siempre he dicho que quiero ser consecuente con mis actos y ahora quiero seguir siéndolo. Efectivamente, mi hermano Kiko nos llamó para comer con nosotros”, dijo Isa. “Es que su hermano me camela mucho”, apuntó Omar. “No hablamos de nuestra relación sino de otros temas que tienen ellos dos. Después, es cierto que nosotros hemos hablado de nuestra relación”, continuó diciendo la hija de la tonadillera.

Telecinco

“Hemos arreglado las cosas y sabemos lo que cada uno ha hecho mal. Yo ya las reconocí aquí y por lo menos ya no habrá tanta tensión. Antes siempre estábamos en plató cuchicheando”, explicó. Entonces, ¿por qué acabó en casa de Omar? “Hemos ido para poder hablar sobre la situación”. En ese momento, Jorge Javier quiso saber si estaban solos o tenían compañía. “Ha sido raro, porque al principio estábamos solos, pero luego ha venido mi abuela. Quería saludar a Isa porque se llevan bien”. ¡Si Isa ya tiene hasta conquistada a la abuela!

Para rematar, Jorge Javier quiso saber si se habían besado, algo que negaron entre risas. A su vez, Chabelita quiso aclarar que no tiene ninguna relación con el novillero Carlos Enrique Carmona. “No estoy con ningún torero ni tengo novio. Nunca he ido a una corrida de toros”, señaló. Casi al final de la noche, Chabelita abrió todavía más su corazón sobre sus sentimientos hacia Omar. “Es verdad que le quiero muchísimo y no lo voy a negar… Yo le quiero y necesitábamos nuestro espacio solos”, lo que provocó que el cantante le diera un beso casto en la cabeza.

Telecinco

Además, Isa comentó un vídeo en el que Suso asegura que Asraf le dijo que no le gustaba ella. “Yo también tengo mis dudas… Aquí las cosas se han enfriado un montón. Con toda la información que me ha llegado, estoy un poco reticente”, explicó Chabelita.