Estaba claro que Darek iba a ser el nuevo concursante expulsado de ‘GH VIP 6’. El polaco que saltara a la fama por su relación con Ana Obregón no estaba dando ningún juego dentro de la casa, limitándose su protagonismo en las galas a poner casi siempre una pieza de él luciendo palmito con música de fondo, un sucedáneo de porno soft que parece que no ha llegado a ser suficiente para la audiencia… Porque vale que Darek es lo más parecido a un semidiós griego que haya pisado el formato de Telecinco, pero también es cierto que su seriedad y escasa verborrea lo convertían en un concursante de interés limitado.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Tanto es así, que en su entrevista en plató Jorge Javier le leyó la cartilla. Aunque Darek definió su concurso como correcto, ya que había aportado estabilidad, trabajo duro, respeto y una buena convivencia, el presentador le hizo ver que eso no era suficiente para concursar en un reality.

“Es muy importante que haya concursantes como tú en ‘GH VIP’, pero para que los que vengan después hagan justamente lo que tú no has hecho… Concursar no es pelearse, pero es participar y no estar viendo lo que sucede en la casa como si fueras un espectador”, reflexionaba. “Había muchas personas que tenían mucha más experiencia que yo en este tipo de concurso”, dijo Darek a modo de justificación.

Telecinco

Desde que durante la última prueba semanal Darek tuviera que besarse con Makoke por exigencias del guion, se ha intentado buscar por parte del programa un supuesto tonteo entre el polaco y la ex de Kiko Matamoros. Bien es cierto que los dos concursantes tenían una gran afinidad y que, de lanzarse a la piscina, harían una buena pareja, pero por más que se pretendiera hacer ver lo contrario, nunca llegaron a pasar de alguna que otra mirada furtiva o las típicas sonrisitas cómplices. Y es que, ¿cómo iba Makoke, soltera como está, a no caer rendida a los encantos del adonis?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Durante su conexión con la casa para despedirse, Darek le dedicó unas bonitas palabras a su compañera y amiga. “Muchas gracias por tus sonrisas y por los momentos tan divertidos que hemos compartido. Te deseo mucha suerte”, le dijo al mismo tiempo que la exmodelo le enviaba un beso enorme.

Telecinco

¿Y qué opina Candela, la novia de Darek, de todo esto? ¿Estará celosa? Pues va a ser que no. Aunque le pusieron un vídeo en el que su chico supuestamente tonteaba con Makoke durante la última fiesta, ella le quitó hierro al asunto y apuntó que su ‘churri’ es tan solo un “cachondo”. “Si Darek hubiese querido hacer algo, lo habría hecho desde el primer momento que entró en la casa. No lo va a hacer un día antes de su expulsión. No es un hombre que le guste tontear”, explicó.