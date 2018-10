Aunque muchas veces parezca que no, al final con realities como Gran Hermano se aprenden muchas cosas, como que quien creías que podía ser tu aliado es en realidad el compañero más falso o que no se puede escupir hacia arriba, porque luego cae, y es que el karma es un grandísimo... pendejo, como diría Mónica Hoyos. Y eso lo aprendimos durante la séptima gala de GH VIP 6, cuando, entre los colaboradores, los familiares de algunos concursantes y los ex grandes hermanos expulsados, vimos a una mujer que no nos sonaba de nada... y resultó ¡que era Techi! La ex de Kiko Rivera reapareció en el programa pareciendo otra gracias a (o 'por culpa de') sus últimos retoques estéticos... con los que se le ha ido un pelín la mano:

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Precisamente era a ella a la que hace unos días oíamos en la Casa, a voz en grito, llamar a Miriam Saavedra "mal operada"... y mira tú por dónde, ¡lo que es el karma! Algunos dirán: "puede ser la luz", "puede ser el maquillaje", "puede ser...". NO. Techi se acaba de pinchar lo más grande en la cara, y no hay más vuelta de hoja. La comparativa es evidente:

Mediaset

Perdón, queríamos poner la comparativa con su 'yo' de antes:

Gtres

Vale, igual la broma se nos ha ido un poco de las manos, pero no ha sido a nosotros a los que se nos ha ocurrido: Twitter está cargado de maldad, aunque con mucha gracia, y fueron muchos los tuiteros los que se mofaron del nuevo aspecto de Techi, y es que la ex gran hermana había decidido reaparecer con los pinchazos recién hechos... y claro, ni el bótox de la frente ni el ácido hialurónico de los labios se habían asentado (ni siquiera las extensiones que se ha plantado, que también eran más que evidentes), dejando tuits para el recuerdo como estos...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Por qué Techi tiene esos bultos en la frente? Estoy súper preocupada en estos momentos por su salud 😮 #GHVIPGala7 pic.twitter.com/vREXYkqYDl — Sheera (@Sheera_5) October 25, 2018

RT Si los labios de Techi te inquietan, atormentan y perturban #GHVIPGala7 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) October 25, 2018

Techi a Miriam: OPERADA, QUE ESTÁS TODA OPERADA

Techi la segunda semana de salir:#GHVIPGALA7 pic.twitter.com/PqXHleeQn5 — papesse 👑🌪️ VIP VERDELISS 27510 (@dhighpriestess) October 25, 2018

#GHVIPGala7 a Techi le ha puesto botox Fermín Trujillo pic.twitter.com/eu6w0PwNZg — Malaguita (@BoqueronO) October 25, 2018