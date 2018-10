La última gran bronca en la casa de ‘GH VIP 6’ ha causado un gran revuelo. Estamos acostumbrados a ver los concursantes pelearse, nada nuevo bajo el sol, pero si por algo ha destacado esta nueva trifulca ha sido por el vergonzoso contenido del cruce de acusaciones, una actitud reprochable que ha tenido a bien poner sobre la mesa Jorge Javier Vázquez. Todo comenzó, como viene siendo habitual, por una insignificancia: a Aurah Ruiz se le caía una botella de agua encima al abrir la nevera. “¿Quién fue el retrasado que puso esto así?”, se lamentó la concursante antes de ser reprendida por Miriam, a la que no le gustó nada que la joven tildara de ‘retrasado’ a alguno de sus compañeros (algo lógico, si no se pasaran el día con el insulto en la boca).

“Yo digo por la mañana lo que me sale de ahí abajo”, replicó muy ‘elegantemente’ Aurah, iniciando así una discusión que fue subiendo poco a poco de tono. La peruana le decía que ni por las mañanas ni por las tardes debería de utilizar la palabra retrasado, mientras que Aurah le pedía a voz en grito que no le hablara. “Yo te hablo cuando se me sale de la teta. Yo no lo he puesto ahí, pero la gente lo dejará como le salga también de los coj****”, apuntaba Miriam.

Hasta aquí, nada que no hubiéramos visto antes dentro de la casa. Sin embargo, el ambiente se fue calentando y pasaron al ataque más rastrero, el de meterse con el físico de su adversaria. Miriam tildaba a su compañera de ‘señora del visillo’ mientras que Aurah replicaba con insultos como ‘enana’ o amargada’.

“Mírate la cara que tienes de estresada. Con la edad que tienes, ¡qué vergüenza!”, indicó Miriam, lo que hizo que pasaran a centrarse en los ataques relacionados con el físico. “Yo solo me he operado el pecho. Tú te has operado todo. Tienes Botox en la boca. Mi culo es natural”, continuó diciendo la ex de Carlos Lozano. Por su parte, una Aurah fuera de sí enumeraba todos los ‘retoquitos’ a los que se había sometido su compañera: liposucción, nariz, culo, carillas…

Ante el bochornoso espectáculo, Jorge Javier decidió cantarles las cuarenta a las dos concursantes. En la última gala del reality, les pusieron a Miriam y Aurah las imágenes de su discusión. Las dos, con el semblante serio, pidieron perdón por su actitud. A pesar de ello, Aurah se justificó diciendo que estaba calentita por no tener mucho con lo que desayunar y señaló que su compañera siempre se está metiendo con el físico de los demás, poniendo como ejemplo las críticas hacia la ‘panza’ de Techi. Por su parte, Miriam destacaba la envidia que le tienen.

“¿A vosotras no os abochorna veros decir esas palabras?”, se lamentó el presentador. “De verdad, inventaros cosas, pero que dos mujeres hagan referencia continua a su físico… Da igual quien empezara, pero lo que no podéis hacer es meteros en ese juego brutal y horroroso cuando hay muchísimas mujeres luchando para que eso no se produzca. Es una cosa antigua, superada y de cerebros inexistentes”.

Tras la reprimenda, Mónica intervino para recordar que su archienemiga en su día la llamó “vieja” y otros improperios, iniciando un cruce de acusaciones que acabó con Miriam dejando entrever que su compañera tiene piojos en el pelo (o lo que es lo mismo, de poco le sirvió el discurso de Jorge Javier). Pese a que Jorge Javier parecía estar hablando con una pared, no se dio por vencido.

“Me gustaría de verdad que, si discutís, le dierais la vuelta… Os propongo un reto. ¡Basta ya de meterse con el aspecto físico! A partir de ahora, si os queréis meter la una con la otra, os decís cosas preciosas”, propuso Jorge Javier.