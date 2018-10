Tony Spina, Makoke y Ángel Garó han tenido la suerte de ser los ‘dioses del Olimpo’ en la última prueba semanal de ‘GH VIP 6’. Este privilegio les daba la oportunidad de vivir a cuerpo de rey mientras que el resto de sus compañeros se enfrentaban a distintas pruebas y satisfacían sus deseos. Una de estas pruebas era la de la verdad, en la que los concursantes tenían que contestar a las preguntas del resto, como su propio nombre indica, con la verdad por delante. Cuando le tocó el turno a Verdeliss, los dioses, que veían todo a través de una pantalla, no dejaron pasar la oportunidad de poner la puntilla a todas las respuestas de la ‘youtuber’.

“¿Es cierto que Barricada es el mejor grupo de rock?”, le preguntó El Koala. “Yo no lo considero, aunque Barricada me trae muchos recuerdos de mi marido”, contestó la madre de familia numerosa al mismo tiempo que, en la otra sala, el humorista y la ex de Kiko Matamoros se partían de risa con sus respuestas. El Koala destacó la habilidad de su compañera de convivir sin ofender ni insultar, algo que Verdeliss explicó que se debía a su forma de ser.

"¡Claro que no insulta, si no habla con nadie!", comentaba Ángel mientras Makoke seguía con su risita nerviosa. La experta en tema de maternidad, ajena a esto, seguía contestando a las preguntas, que fueron desde saber si era consciente de que no se relaciona igual con todos sus compañeros a conocer su opinión sobre la bipolaridad de Miriam. “La bipolaridad la tiene que diagnosticar un profesional”, sentenció.

Una respuesta que también generó mucho cachondeo entre los dioses fue la que dio a la pregunta de cuál sería su desayuno favorito. “Unas tostadas con tomate”, indicó. “Esta solo piensa en comida”, comentó Tony. “¿Con qué persona de fuera tienes más confianza para poder hablar de cualquier tema?”, preguntó Mónica. “Con mi marido, sin duda. Me entiende con solo ver mi cara”, contestó. ¿Y qué hicieron los dioses? Pues rajar…

“Pues es inteligente el hombre porque ella de expresiva tiene poco”, dijo Garó, que también hizo un comentario fuera de lugar cuando su compañera expresó su deseo de, una vez salga de la casa, escribir otro libro. “¿Hasta qué punto una persona con siete hijos puede escribir un libro con cierta sensatez?”, cuestionaba. “Yo también soy libre de opinar que no me parece sensato.