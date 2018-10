Laura Matamoros y Marta López discuten a costa de Makoke

El encuentro entre Makoke y Laura Matamoros dentro de la casa de ‘GH VIP 6’ dejó alucinado a los colaboradores habituales del debate del reality. Y es que, salvo alguna excepción, ninguno se esperaba que hubiera tan buen rollo entre ellas, llegando incluso a fundirse en un cálido abrazo nada más verse, pese a que la hija de Kiko Matamoros criticó abiertamente las declaraciones de la ex de su padre acerca de su separación del colaborador de ‘Sálvame’. “Parecían madre e hija. Entiendo que haya cordialidad, pero después de lo que he escuchado a Laura decir de Makoke… A Laura la veía incómoda. Estoy un poco confundida”, opinó Belén Esteban.

Sin embargo, Marta López aseguró que no le parecía tan extraño puesto que antes de que entrara en la casa, Makoke había hablado con Laura para que la defendiera por los platós. “Laura puede decir aquí lo que quiera, pero si ahora llega y le dice lo que piensa malo de ella sería un shock para Makoke. Entre ellas hay cariño”, explicó. “Laura no tiene razón en todo. Cuando ella dijo el otro día aquí que Makoke era la persona que había filtrado la noticia del bar de lucecitas, eso no es verdad. Hasta Kiko lo ha desmentido. Lo diría con la mejor intención, pero se equivocó”.

Por su parte, Nagore afeó las declaraciones en las que Makoke decía que, el día que vendan la casa que compartía con Matamoros, saldará parte de la deuda que tiene Kiko con el fisco. “Es que eso es verdad. La casa está a nombre de Makoke. Da igual quién la haya pagado, Makoke ha decidido venderla y con el dinero pagar la deuda. Si quisiera, podría quedarse con el dinero”, dijo Marta. “¡Estás diciendo lo que te interesa! Mi perro está puesto a mi nombre y es de la dos”, replicó señalando a Sandra Barneda.

Como era de esperar, cuando Laura Matamoros regresó al plató, protagonizó un momento de tensión con Marta López. “No ha sido el encuentro de mi vida. Sinceramente, estaba nerviosa. No sabía cómo reaccionar. No quería que lo que le dijera le afectara mucho”, señaló Laura sobre su encuentro con la que fuera su madrastra. “Si viene una persona y te abraza, no la vas a apartar”.

En ese momento, Belén Esteban le contó las cosas que Marta López había dicho sobre su relación con Makoke y la comentada venta de la casa. “¿En qué momento la casa es de Makoke? ¿Quién paga la casa?”, se preguntó visiblemente enfadada la influencer. "¿Sabes qué pasa? Que eres muy falsa, porque en el coche hemos hablado y te he dicho que yo no soy quién para defenderla. Yo le dije que apoyaría lo que hiciera bien y criticaría lo que hiciera mal. Esa es la defensa que iba a hacer de Makoke… Anda, ¡vete a tu casa y péinate! No seas tan mala y falsa", le espetó la ganadora de ‘GH VIP 4’ a la colaboradora.

“Yo no te voy a faltar el respeto, pero lo que estás diciendo te lo estás inventando. Yo no he sido la que te he criticado. Solo he dicho que es normal vuestra relación y que Makoke se iba a emocionar cuando te viera dentro. Te estás equivocando muchísimo al faltarme el respeto de esa manera”, contestó Marta.