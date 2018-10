El horno no está para bollos en Guadalix de la Sierra. Los casi 2 meses que llevan de convivencia empiezan a pesar, y cuando uno no se hace a las manías de los otros, ¡empiezan las bombas, los cuchillos voladores y la carnaza! El último en protagonizar un brote de campeonato (que no veíamos desde aquel famoso griterío protagonizado por Adara y Miguel Vilas en GH 17) ha sido el cómico Ángel Garó, que precisamente ha sacado su cara menos 'cómica' y agradable esta semana con un brote casi psicótico en el que le faltó nada y menos para llegar a las manos con Asraf y Miriam Saavedra...

Ángel estalla contra Miriam y Asraf.

Miriam dice que nunca había conocido alguien tan soberbio y Garo dice que se vaya a perú.

#SomosLaAudiencia29O pic.twitter.com/8REHG67wzL — Scarlen🍁 (@scarl3n) October 29, 2018

Después de la bronca que protagonizó con Miriam por la leche y Verdeliss (incluso le llegó a decir a la ex de Carlos Lozano "vete a Perú'", el humorista la ha emprendido a gritos con Asraf, del que no quiere saber nada porque él y otros compañeros le han dicho que se vaya de la cocina "para no chocar con nadie", que hasta hace nada era su bastión... pero, según él, 'no le ha servido de nada'. La conversación subió de tono entre el pasotismo del Míster y las ganas de discutir de Ángel, que no estaba dispuesto a que cuatro personas le dijeran lo que tenía que hacer... y se lió bien gorda:

Así reacciona Ángel Garó cuando Asraf le llama racista por decirle que se vaya a hacer kebaps y a Miriam mandarla a Perú varias veces. Es un ser REPUGNANTE #SomosLaAudiencia29O #SomosLaAudiencia29 pic.twitter.com/HjgizW3thp — ®ß🍺 (@MRenton93) October 29, 2018

Después de que a Miriam le dijera "vete a tu país" -e incluso algunos seguidores del programa llegan a asegurar que la llamó "indígena" o "peruana de mierda"- y de que a Asraf le dijera, como indican los fans del programa, lindeces como "moro de mierda" o "hazte un kebab, niñato", Ángel fue calificado como "racista" por Asraf, lo que hizo que entrara en brote y tuviera que ser separado por sus compañeros para evitar que llegaran a las manos... y todo ello mientras Asraf sonreía con tranquilidad. ¿Lo haría para provocarle?

Sea como sea, el humorista se enfrenta a las peticiones de la audiencia a través de las redes sociales, que han instado al programa a expulsarle disciplinariamente, en especial después de que en otras ediciones se hayan expulsado a otros concursantes por mucho menos:

¡DE TRACA!

- Suso sigue dentro a pesar de sus comentarios machistas y su actitud agresiva.

- Ángel Garo Sigue dentro a pesar de sus comentarios xenófobos hacia Asraf.

¿TANTO HA CAMBIADO GH?#SomosLaAudiencia29O #GHVIP29O pic.twitter.com/Tja0A457Di — Mercedez Milá (@MercedezMila_) October 29, 2018

Ya han salido voces discordantes con el giro violento que está tomando la edición, como la del ex gran hermano de 'GH 16' Quique, que ha pedido sabotear el programa desde sus redes sociales, y es que no ve normal el comportamiento de algunos participantes del reality y que no se tomen medidas por ello. ¿Acabará Ángel en la calle por sus comentarios?

Angel Garó se molesta porque Asraf le llame racista



Angel ha llamado a Miriam: "peruana de mierda", "indígena", "vete a tu país"



Y a Asraf le ha llamado "Moro de mierda", "te falta la navaja", "niñato"



Además de racista, añadiría que es un ASCO de persona #SomosLaAudiencia29O — Ivar🌪 (@Ivanyanoviene) October 29, 2018

- Ángel a Miriam: Indígena. Vete a Perú

- Ángel a Asraf: Vete a hacer kebabs. Tú vas por detrás del que limpia el váter en mi pueblo, que es más guapo que tú y es árabe también.



¿GH también va a permitir estos comentarios racistas? 12 meses 12 causas decían. #SomosLaAudiencia28 — Jota (@jotawy) October 29, 2018