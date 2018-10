Makoke se ha llevado un mazazo de campeonato. La ex de Kiko Matamoros, después de su agridulce encuentro con Laura Matamoros, tuvo la suerte de encontrar la bolita roja que la hija de su ex escondió dentro de la casa. Y es que la ganadora de ‘GH VIP 4’, aparte de protagonizar el ‘momentazo’ con la que fuera su madrasta, tenía como misión esconder una pelota que daría al primero de los concursantes que la encontrara el poder de hacer una pregunta a la audiencia. Y cual Spiderman, ya se sabe que un gran poder conlleva una gran responsabilidad… (y tal vez para Makoke hubiera sido mejor no encontrar nada).

Telecinco

Aunque la concursante se planteó preguntar al público si tiene la misma sensación que Laura de haberse sobrepasado al hablar de su divorcio, al final acabó lanzando la pregunta de si está gustando su juego fuera de la casa. Una pregunta que no ha caído en saco roto y que los seguidores del programa han corrido a contestar a través de la app y la web del programa. Y la verdad, han sido bastante tajantes a la hora de hacerle ver que no.

A un 85% de las personas que emitieron su voto no les está gustando el juego de la colaboradora en ‘GH VIP 6’, y así se lo hizo saber el Súper en el confesionario. “Me lancé al vacío. Ahora no sé si me estoy arrepintiendo”, confesó. Aunque entró muy risueña y visiblemente nerviosa, Makoke le cayó la noticia como un jarro de agua fría. “Pues nada, lo siento, qué le voy a hacer. Me da pena, pero si eso es lo que ha votado la audiencia…”, comentó antes de reflexionar sobre la opinión generalizada.

Telecinco

“Entonces es que no les gusto yo. Estoy dando todo de mí, aunque intentaré hacerlo mejor. No sé lo que tendría que hacer porque estoy poniendo toda la carne en el asador. Esto no me va a hacer venirme abajo. Esta mañana cuando lo pensaba me esperaba un resultado así. Sé que no soy un personaje querido. Me metí aquí para que me conociera un poquito mejor la gente, así que a la gente que ha votado que sí le doy las gracias. Eso me reconforta. Esto lo único que me puede es dar motivación para seguir aquí en la lucha”.

¿Qué puede hacer Makoke para caer mejor a la audiencia? “Es que tampoco puedo hacer nada. No puedo actuar de una forma ficticia. No sé lo que tengo que hacer para gustar. No voy a tener otro comportamiento ni me puedo entregar más. Estoy siendo franca con mis sentimientos”. Al volver con sus compañeros, la concursante señaló que mejor no hablar del tema porque había salido un resultado malo.