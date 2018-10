La animadversión de Mila Ximénez por Makoke es de sobra conocida por todos. De hecho, la expareja de Kiko Matamoros, sin comerlo ni beberlo, fue la causante de que se rompiera el ‘eje del mal’, aquel que formaba la colaboradora junto a Kiko Matamoros y Kiko Hernández en ‘Sálvame’, debido a que las críticas que Mila vertía sobre la exazafata hicieron mella en su relación con su compañero de programa. Sin embargo, tras el divorcio de la pareja, Ximénez todavía tiene más vía libre para decir lo que le salga del bolo de la concursante de ‘GH VIP 6’ sin preocuparse de que le pueda hacer daño a Matamoros (lo que no quita para que pueda dejar otros cadáveres por el camino).

Telecinco

En la última gala de ‘GH VIP: Límite 48 horas’, Laura Matamoros separaba a Javier Tudela, hijo de Makoke, de estar sentado al lado de Mila, y tanta cercanía no podía ser más que el vaticinio de que las cosas no podían acabar bien… Mientras Javier exponía un argumento, la colaboradora aprovechó para meter la puntilla por debajo, un gesto que no gustó nada al joven. “¿Por qué cada vez que sale el nombre de mi madre tienes que saltar?”, se lamentó.

“Esto es alucinante. Cada vez que sale mi madre tienes que saltar. Eres monotema”, continuó diciendo mientras Mila rebatía sus argumentos con la prepotencia que acostumbra. “Yo hago lo que me da la gana que para eso me pagan. ¿Cómo sois tan bordes?”, se preguntó. “Tienes que nacer mil veces para llegarle a mi madre a la suela del zapato. ¿Tú a mí me vas a llamar borde? ¡Me tienes hasta las narices!”, estalló el hijo de la concursante. “Eres una envidiosa. Sale el nombre de mi madre y no haces más que resoplar. ¡Déjala en paz!”.

Telecinco

¿Y qué hizo Mila para no dejar constancia de la inquina que le tiene a Makoke? Pues ridiculizarla por no saber cómo se escribe el nombre del dios Eros y recomendarle que se lea un libro. “Ten un poco de educación. No tienes ni la educación ni los valores ni mucho menos la belleza que tiene mi madre. ¡Lo único que le tienes es envidia! ¡Estoy hasta las narices de que le faltes el respeto!”, sentenció. Por su parte, Ximénez solo supo que imitar la forma de hablar del joven y vacilarlo un poquito. “Es la primera vez que veo a Javi así”, comentó Laura Matamoros.