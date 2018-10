Desde que entró en 'GH VIP 6', Ángel Garó ha sido una montaña rusa de emociones, ya que lo mismo parece una balsa de aceite que estalla por los aires y arremete contra todo lo que tenga por delante. En sus últimas discusiones con Asraf Beno y Miriam Saavedra, dos de sus máximos ‘enemigos’, se ha pasado de la raya y ha soltado por la boca algo más que sapos y culebras, lo que ha provocado que los seguidores del programa clamaran en redes sociales porque el humorista fuera castigado por sus comentarios de corte racistas. ¿Y qué ha hecho el reality? Pues darle un pequeño toque de atención.

Que Asraf y Garó se llevan como el perro y el gato es un hecho. Una de sus últimas broncas se produjo después de que el modelo llamara “friki” a su compañero. A partir de ahí se comenzaron a intercambiar insultos, metiéndose el actor en jardines un tanto peliagudos. “Vete a vender kebabs”, “Vas detrás del que limpia el váter en mi pueblo, que también es árabe” o “Boca de asco, que pareces un rape de dientes que tienes”, fueron algunos de los improperios que Ángel soltó por su boca.

Cuando el Míster le acusó de racista, Garó aseguró que era él el que insultaba a su raza y su especie con sus palabras y sus actos. Además, señaló que él de racista nada, que tuvo en su día una relación con un árabe. Acto seguido, le pidió a su compañero que rompiera un dibujo que le había hecho. Asraf cumplió con la orden y Ángel aprovechó para tirarle los trozos por todo lo alto. “Se te pone el ojo pipa”, le espetó Asraf. “Eso es lo que te gustaría, comerme la pipa… Payaso, Míster mierda”, replicó Garó.

En el confesionario, Asraf acabó derrumbándose por la tensión existente con su compañero. “Estoy harto de que se pase todo el día insultando. Son insultos feos. Va con aires de superior. Alguien le tiene que parar. Nunca reconoce sus fallos”, dijo antes de romper a llorar. “Me intento defender como sé. No sé por dónde ir ni lo que hacer”.

En el plató, Anuar, el hermano de Asraf, señaló que los comentarios de Ángel eran intolerables, mientras que la sobrina del artista le defendió recordando que el Míster sabe muy bien cómo hacer saltar a su tío, una opinión que parecen compartir tanto Mila Ximénez como Jorge Javier. “Me gustaría que la gente tuviera la piel tan fina de cara a todos los comentarios que se hacen en la casa. ¡Menudas defensas se hacen de algunos aspectos que suceden en la casa! Para defender algo se ataca de una manera brutal, con una virulencia y violencia tremenda”, reflexionó el presentador, quien denunció que estaba recibiendo muchos insultos en redes sociales.

Las broncas entre Asraf y Ángel no quedaron ahí. En una reunión para decidir quién ejerce el puesto de cocinero, Garó volvió a postularse, pero con la condición de que Asraf no se encargara de hacer el pan. A su vez, el humorista, a voz en grito, afirmó que estaba dispuesto a jugar y que no se iba a callar ni una. Miriam intervino para que dejara de gritar, a lo que le replicó que se fuera “a Perú”. Y como tenía para todos, también se enzarzó con el Míster, volviendo con el tema de los kebabs y demás improperios relacionados con la raza de su compañero. “A ti lo que te hace falta es hombría”, aseguró el malhumorado artista. La gota que colmó el vaso fue cuando Asraf volvió a tildarlo de racista, lo que provocó que Garó se encarara con él. “Racista no me lo digas más. ¡Qué pena para tu estirpe y tu raza! Eres un reptil, una víbora”, le dijo entre gritos y señalándole con el dedo.

En el ‘cofe’, aunque mucho más calmado, el creador de Chikito Nakatone siguió con el aspersor puesto: “Hay que cortar. No me puede decir que sea racista. El niño que tiene los huevos más negros que King Kong… Vamos a ver si cuando tenga mi edad va a ser Míster Universo o va a tener un bar de pinchitos”. Y claro, es que el concursante, después de toda una vida plagada de ‘éxitos’, no está por la labor de que tiren su imagen por tierra… Por su parte, Miriam también habló de lo ocurrido ante el Súper: “Tiene una vanidad muy superficial. Vive del pasado. Solo tiene soberbia, egoísmo y engreimiento… No voy a consentir ni una más”.

De hecho, después de amenazar Ángel con abandonar, también tuvo su ración de bronca con Miriam, a la que tildó de ‘zorra’, ‘bajuna’ o ‘mamarracha’ (entre otras lindezas). Además, le recordó que sus compatriotas estarán avergonzados de ella. “Métete el café en el chumino”, le espetó así, finamente.

Tras analizar las imágenes, Jorge Javier conectó con la casa para darle un toque de atención a los concursantes. Por un lado, Ángel parecía no estar dispuesto a dar su brazo a torcer y recordaba que él también había sido insultado: “Yo por mi trayectoria profesional mato. Se me echa en cara mi trayectoria, que no me conoce nadie, que soy mayor, que me opere… No voy a consentir que nadie me denigre”. Por otro lado, Beno aprovechó para pedir disculpas: “Yo voy a pasar del tema. De corazón le pido disculpas a Ángel si me he pasado en algún momento”.

Ante esto, Garó aceptó sus disculpas pero se comenzó a mosquear al ver que lo abucheaban desde el plató. Tanto es así, que su enfadó fue en aumento y acabó abandonando el salón, acusando al programa de manipular los vídeos. En ese momento, Jorge Javier aprovechó para hablar con el resto: “Cuando alguien esté falta, deberíais de absteneros de echar gasolina”.

Tras el regreso del concursante díscolo, Jorge Javier le pidió que tuviera un acto de humildad y reconociera su error. “Me parece que eres una persona lo suficientemente lista para aceptar que no has estado bien”, le indicó. Poco después, el humorista fue llamado al confesionario y por fin acabó pidiendo perdón. “Los que siguen el programa de verdad se habrán dado cuenta de que tengo un buen fondo. Nunca he salido nominado y llevamos un mes y medio”, reflexionó. Como muestra de su arrepentimiento, al salir del confe se acercó a Asraf y Miriam para darles un beso. “Como punto de partida este gesto no está nada mal”, intervino Jorge Javier.