Si tenemos que ser sinceros, el de anoche fue uno de los 'Límite 48 horas' más sorprendentes de lo que llevamos de edición de GH VIP 6. A la inminente ruptura del trío Koala-Verdeliss-Miriam se sumó el salvamento de Miriam por parte de la audiencia, dejando a la youtuber y al cantante rústico aún en la palestra, pero si hay que señalar una sorpresa gorda, esa fue la aparición de Hugo Castejón (supuesto ex de Miriam Saavedra) en el plató de Telecinco. La noche del martes giró en torno a los alegatos de defensa, y ante el asombro de todos, fue Hugo, después de la que se ha liado por el trío formado por Carlos Lozano, Miriam y él, el que realizó el alegato en favor de Miriam.

La cara de la peruana era un cuadro porque no sabía quién haría su defensa, pero se le desencajó del todo cuando le vio en pantalla. Algo así como cuando saludas a un amigo a gritos en la lejanía... y resulta que no es tu amigo. Un corte que no veas, vamos.

"¡Pero Hugo...! ¡Qué haces en el plató!", dijo ella cuando le encuadró la cámara con una risita nerviosa. "Es un amigo...", añadió cuando le preguntaron algunos compañeros que quién era ese hombre que la mira y la desnuda . El supuesto ex de Miriam la defendió estupendamente, y es que todo lo que dijo fue aplaudido por el público: "Estoy aquí para defenderte a muerte. Estamos media España y yo muy orgullosos de tu concurso. Desde que has entrado en la casa, hay mucha gente que te ha atacado y tú eres un ejemplo de saber levantarse ante la adversidad", señaló.

No me gusta Hugo Castejon pero e de decir que ha hecho un gran ALEGATO a favor de @MiriamSaavdra pic.twitter.com/0IbEYSmew5 — Jordi Dapena (@jordi_dapena) October 30, 2018

A pesar de lo bonito del momento, Miriam fue muy fría cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó si tenía ganas de verle: "Ahora mismo no. Ahora tengo ganas de seguir en la casa con mi Koala y mi Verdelis", dijo. Pero más fría fue cuando el presentador quiso saber cómo se lo habría tomado Carlos: "No tengo la menor idea. Yo voy a ser fiel a ese cariño que yo le tengo (a Hugo), y no voy a decir nada negativo de él".

Al menos, la peruana se vino arriba cuando dijo, entre risas, que le había parecido un detalle y un discurso muy bonito, y que no se lo esperaba para nada: "Vaya sorpresita. Le tengo mucho cariño a Hugo. Es un caballero".