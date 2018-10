Verdeliss ha sido la última en enfrentarse a su particular ‘curva de la vida’ en ‘GH VIP 6’. La concursante tuvo que plasmar en una pizarra los momentos más importantes de su vida, acercando su periplo vital a la audiencia del programa. “¿Todo esto lo has hecho en diez minutos? ¡Tú el Guernica te lo pintas en un cuarto de hora!”, bromeó Jorge Javier al ver todo el trabajo realizado por la youtuber. “Resumir 33 años de mi vida es complicado”, aseguró antes de entrar en materia. Tal y como contó, Verdeliss es la cuarta de una familia numerosa: “Vengo de una familia de siete hermanos con unos padres muy humildes y trabajadores que nos han inculcado grandes valores… He tenido una infancia feliz y cotidiana”.

Acto seguido destacó que uno de los momentos más importantes de su vida fue cuando conoció a su marido Aritz mientras trabajaban los dos en una pizzería. “Yo tenía 19 años y él 27. Era el típico trabajo de fin de semana que sirve para sacarte unos dineritos y salir de fiesta”, contó. ¿Y quién dio el paso? “Fui yo. Le dije que le quería y se quedó cortado. Se asustó un poco… Seguro que él también se acuerda de ese momento con el frío de Pamplona y en mitad de la calle”.

14 años después de aquel momento siguen juntos y han formado una familia que se ampliará con la llegada al mundo de su séptimo hijo. “Ha sido mi única relación seria. Hemos nacido para estar el uno con el otro”, afirmó. A los pocos meses de conocerse, se mudaron a Madrid debido a que Aritz había encontrado un trabajo como abogado. “Nos independizamos, aprendimos a vivir solo. Al mes de estar allí me quedé embarazada de mi primer hijo… De un momento a otro tuvimos que cambiar nuestros planes de futuro y nuestras prioridades”, recordó.

Verdeliss reconoce que pasaron muchos apuros económicos, pero las ganas que tenían de formar una familia numerosa les hizo tirar para adelante. “Teníamos muy claros nuestros ideales de vida y de familia. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos son sus hermanos… Vivimos muchos años que apenas teníamos para comprar la marca blanca del supermercado”, señaló. “Yo tuve que dejar mis estudios. Mi vocación siempre ha sido ser matrona o enfermera, pero teníamos que trabajar y me metí en el mundo de la hostelería”.

Aunque podrían haber recurrido a la ayuda de sus padres, el matrimonio piensa que siempre hay que ser consecuente con las decisiones que uno toma. “Siempre hemos intentado subsistir por nuestros propios medios”, explicó. Con esfuerzo, poco a poco su situación económica fue mejorando y decidieron tener más hijos. Tras nueve años de estancia en Madrid, Verdeliss decidió volver a Pamplona con sus hijos, teniendo que separarse de su marido y viéndose tan solo los fines de semana. “Estuvimos dos años llevando una vida como de padres separados”, indicó.

Además, en este periodo de tiempo comenzó a crecer de manera exponencial el número de seguidores de su canal de Youtube, pasando lo que era una simple afición a convertirse en su medio de vida. Antes de terminar, Jorge Javier le preguntó si tenían intención de tener más hijos, algo que Verdeliss no descarta: “No nos gusta dar una respuesta a esa pregunta. Nos vamos adaptando a lo que vamos sintiendo en la vida”.