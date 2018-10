El pasado domingo en el 'Debate' de GH VIP, la casa estaba algo enfrentada por un robo que se había producido a primera hora de la mañana. Algún concursante se había adueñado de la leche especial de Verdeliss, un acto que podría haber sido premeditado y con mala fe. La noche del martes, en el Límite, por fin pudieron descubrir quién había llevado a cabo tal hazaña... La dirección de 'GH' decidió poner un vídeo a todos los concursantes en los que se apreciaba, perfectamente, cómo Ángel y Makoke se tomaban la leche de su compañera. "Ojo de loco no se equivocaba", sentenciaba Miriam en defensa de su gran amiga Verdeliss, "vergüenza debería daros". Y es que Koala ya había confesado que habían sido ellos ante sus constantes negativas...

Makoke no dudo en defenderse de las acusaciones asegurando que no sabía que era de Verdeliss, si no, "se lo hubiera dicho". Algo que Ángel ha corroborado, y hasta el presentador. "Se ve claramente como no se han dado cuenta de que es su leche", los defendía Jorge Javier.

"Que la justiciera sea la conciencia de cada cual", sentenciaba Verdeliss, "No había confusión y les da igual", añadía. La youtuber tiene claro que lo hicieron a conciencia y con mala fe. "Vi que quedaba solo medio tetrabrick cuando yo no había ni bebido, hasta Suso y Aurah me dijeron que no había lugar a confusión", aseguraba.

La concursante confiesa que no hay lugar a dudas de que es su luche, y ha explicado los motivos; "Esta leche es diferente a la que se ha pedido en la cesta semanal, aquella es verde, la mía es azul, aquella es desnatada y la mía es semi, y encima esa se coloca en un estante y esta ésta en uno que pone Verdeliss y con una etiqueta enorme que pone Verdeliss".

"Es una escena que no está bien", aseguraba Tony, "pero Ángel y Makoke siempre dan lo que tienen a los demás", zanjaba el concursante.